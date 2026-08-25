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Un cittadino senegalese di 42 anni è stato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici per 1 anno a Sondrio, dopo essere stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia, è stato emesso per prevenire ulteriori episodi di violenza legati alla cosiddetta “malamovida”.

L’episodio che ha portato al provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione preventiva si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a contrastare i fenomeni di violenza e disturbo dell’ordine pubblico nei locali della città. Il Questore di Sondrio ha adottato il provvedimento dopo un episodio avvenuto nel centro cittadino, che ha visto protagonista un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di ubriachezza molesta.

L’intervento decisivo è stato effettuato dai militari della Stazione Carabinieri di Chiavenna, durante un servizio di perlustrazione serale. I militari sono stati attirati dalle segnalazioni di diversi avventori di un locale pubblico, preoccupati per il comportamento aggressivo e molesto di un individuo. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha iniziato a provocare e spintonare i presenti, cercando ripetutamente il contatto fisico.

Nonostante la presenza dei militari, il soggetto ha rifiutato di fornire i documenti d’identità e ha assunto un atteggiamento ostile anche nei loro confronti. La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo si è scagliato contro i carabinieri con spintoni, gomitate e colpi improvvisi, rendendo necessario l’uso delle manette di sicurezza per contenerlo e garantire l’incolumità di tutti i presenti.

L’arresto e le sanzioni

Per questi fatti, il cittadino senegalese è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta. Non si trattava della prima volta che l’uomo veniva sanzionato per comportamenti simili: già in passato era stato oggetto di provvedimenti per la stessa violazione.

Le motivazioni del provvedimento

La Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha raccolto tutti gli elementi necessari per l’emissione del provvedimento di D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso a Locali Pubblici o aperti al Pubblico e ad Esercizi Pubblici). La decisione è stata presa alla luce della pericolosità concreta e attuale dell’uomo per l’ordine e la sicurezza pubblica, evidenziata dalla sua personalità e dalla grave aggressività manifestata nell’ultimo episodio.

Il divieto imposto prevede che il soggetto non possa accedere per 1 anno al locale pubblico teatro dei fatti, né stazionare nelle immediate vicinanze. In caso di violazione delle prescrizioni, l’uomo rischia sanzioni penali che prevedono la reclusione da 1 a 3 anni e una multa compresa tra 10.000 a 24.000 euro.

IPA