Beyoncé non è stata travolta dal caso Epstein per l'accusa al marito Jay-Z, quanti follower ha perso realmente

Un post su X ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower dopo la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein in cui è comparso il nome di Jay-Z. Nonostante la notizia abbia in poco tempo fatto il giro del web, i documenti e il tracciamento sul profilo della cantante mostra dei numeri totalmente diversi.

Il post su X che ha acceso il caso dei “10 milioni” di follower

Tutto è partito da un post su X dell’account “Beyoncé Updates”, che ha sostenuto che Beyoncé avrebbe perso 10 milioni di follower in due giorni dopo le “menzioni” nei file legati a Jeffrey Epstein. A supporto, il post ha affiancato due screenshot con numeri diversi (“318m” e “308m”), presentati come prova del crollo.

Un contenuto che non ha però alcun elemento verificabile: non ha indicato una fonte di misurazione, non ha riportato un link a dati tracciati in modo indipendente e non ha chiarito quando sarebbero stati rilevati i due conteggi. Restano immagini, quindi materiale non controllabile e potenzialmente manipolabile.

ANSA

I numeri sono però ben diversi, e un veloce controllo su uno dei tanti tool a disposizione online, come InsTrack, ha permesso in breve tempo di verificare la notizia e i dati reale.

Quanti follower ha perso davvero Beyoncé

Dalle analisi effettuate, il quadro emerso è decisamente diverso da quello del post virale. Beyoncé è risultata a 308.036.165 follower e, nella finestra “Last 30 Days”, il saldo è sceso di 323.528 follower (circa -0,10%).

Nel grafico il calo è apparso continuo e distribuito nel mese di gennaio, senza “salti” compatibili con una perdita da 10 milioni concentrata in due giorni. In altre parole, il trend ha indicato una discesa graduale, non un crollo improvviso legato a un singolo evento.

Nella realtà dei fatti, negli ultimi giorni la cantante ha perso poche decine di migliaia di followers. Il che potrebbe comunque essere legato all’uscita dei nuovi documenti sul caso Epstein.

Cosa dicono i documenti sul caso Epstein e perché è stato citato Jay-Z

Nella ricostruzione di ANSA, i nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense hanno riportato anche il nome di Jay-Z.

Nelle carte è presente il racconto di una donna che ha denunciato abusi avvenuti nel 1996 in una residenza in Florida legata a Epstein, indicando la presenza di Harvey Weinstein e del rapper.

ANSA ha precisato che Jay-Z non è stato accusato di alcun reato.