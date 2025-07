Biagio Antonacci ricoverato per soffocamento, ma è una fake news proprio come quella di Gerry Scotti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si stanno diffondendo diverse fake news riguardanti lo stato di salute di vari personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Gli ultimi a essere colpiti sono stati Biagio Antonacci e Gerry Scotti, con due diverse notizie false che sfruttavano la preoccupazione dei fan o la curiosità morbosa per fare click facili.

La fake news su Biagio Antonacci

Negli ultimi giorni si è diffusa una fake news che vuole il cantante milanese Biagio Antonacci ricoverato in ospedale dopo un soffocamento. L’articolo viene spesso pubblicizzato su altri siti di news.

Il cantautore però sta bene, come confermato da lui stesso sul suo profilo Instagram. La notizia però si è diffusa così in fretta e in maniera così capillare da costringerlo a una risposta.

ANSA Biagio Antonacci

Si tratta, in questo caso, di una notizia completamente inventata, per creare un titolo che possa attirare click attraverso la curiosità morbosa o la paura dei fan che lo vedono.

La risposta del cantante

In un post sul proprio profilo Instagram, Biagio Antonacci ha rassicurato i propri fan, smentendo la fake news con un video in cui canta suonando una chitarra. Nella descrizione ha scritto:

Come vedete sto molto bene … le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti.

Antonacci non è l’unico personaggio famoso finito in una di queste fake news di recente. Anche il presentatore Gerry Scotti è rimasto coinvolto.

Il metodo usato per Gerry Scotti

Il metodo utilizzato per costruire la fake news su Gerry Scotti è leggermente più complesso della semplice invenzione che ha colpito Biagio Antonacci.

Gli articoli in questione titolano che il presentatore è stato ricoverato e che: “Il quadro clinico è disperato: fegato reni e pancreas coinvolti. Terapia intensiva e corsa contro il tempo”.

Tutte notizie vere, se non fossero vecchie di diversi anni. L’articolo cita infatti un’intervista rilasciata dallo stesso Scotti, in cui il personaggio televisivo raccontava della sua esperienza con il Covid-19 durante la pandemia.