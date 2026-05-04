Biagio Antonacci svela di avere una possibile forma di dislessia: "Mai letto libri, mi perdo dopo poche righe"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Biagio Antonacci non ha mai letto un libro. Lo ha confessato in un’intervista nella quale spiega che gli sarebbe stata diagnosticata da un medico una forma di dislessia. Non c’è una diagnosi vera e propria, ma un’intuizione da parte di un medico. Lui stesso dichiara infatti di trovare difficile la lettura di testi perché si deconcentra dopo poche righe. Invece legge poesie, ma per i suoi testi si ispira alle storie delle persone e non si lascia invece ispirare dai grandi romanzi.

Biagio Antonacci non ha mai letto un libro

Biagio Antonacci ha raccontato di non aver mai letto un libro. Anche quello presente nelle sue mani nel nuovo singolo è finto. Ha spiegato di avere una forma di dislessia che non lo aiuta a mantenere la concentrazione.

“Mi perdo dopo poche righe”, ha spiegato. A dargli la notizia, un dottore specializzato in disturbi cognitivi che gli avrebbe detto che la causa di questa sua mancata concentrazione dopo poche righe dall’inizio di un testo potrebbe essere dovuta proprio alla dislessia.

Dice però di amare le poesie e che di tanto in tanto ne legge alcune, come quelle di Giorgio Caproni. “So che tanti colleghi si ispirano a dei romanzi per le loro canzoni, io rubo dalla gente, gli anziani sono libri umani”, ha aggiunto.

Cos’è la dislessia

Ma che cos’è la dislessia? Lo spiega il Fatebenefratelli, che tra i tanti casi affronta anche i disturbi del neurosviluppo più noti come DSA o disturbi specifici dell’apprendimento. Tra questi c’è proprio la dislessia, ovvero una difficoltà nella capacità di leggere. Accanto a queste ci sono anche disturbi sulla capacità di scrittura e di fare i calcoli che sono rispettivamente disgrafia e discalculia.

Si tratta di disturbi che si manifestano nei primi anni di scuola e che, se presi in tempo, possono essere mitigati fino al raggiungimento di obiettivi scolastici al pari di chi non presenta gli stessi segnali. Si tratta però di disturbi spesso difficili da diagnosticare perché possono essere scambiati dagli insegnanti (che sono i primi in genere ad accorgersi dei segnali) per disattenzione generica o pigrizia.

In realtà si manifestano come una difficile, scorretta e lenta lettura e comprensione dei testi. Ci sono tantissime cause, a partire da una dislessia che può essere acquisita da un evento traumatico o patologico o una dislessia evolutiva, quindi presente fin dalla nascita. Ma a loro volta, scrive Fatebenefratelli, si dividono in deficit legati ai suoni, oppure visivi e percettivi.

Quali sono gli indicatori

Tra i “sintomi” o segnali di una presenza di dislessia si trovano difficoltà a memorizzare le lettere dell’alfabeto o a confonderle tra di loro. Le più comuni sono quelle lettere che hanno caratteristiche visive simili come la “p” e la “q” o la “d” e la “b” nel formato minuscolo.

Altri segnali sono una imprecisione e lentezza nella lettura, oppure difficoltà a leggere ad alta voce, difficoltà nella comprensione del testo, a riconoscere parole con suoni simili o a distinguere sostantivi dalle preposizioni.

Possono portare a un ritardo nell’apprendere a parlare o a difficoltà nell’ampliare il proprio vocabolario.

Come legge una persona con dislessia

Come spiega il Centro Medico Riabilitativo, la dislessia non è un disturbo neurologico o un deficit di tipo visivo, uditivo o percettivo, ma un modo nel quale si organizzano i concetti. Leggiamo dalla pagina degli specialisti dell’età evolutiva che il dislessico non ragiona per parole, ma per immagini e quindi ogni concetto viene percepito a partire da molte informazioni che aiutano a costruire una visione globale dello stesso.

Senza strumenti per focalizzarsi sul testo e il suo significato, questa capacità può diventare un ostacolo alla lettura e all’apprendimento. Per capire come legge un bambino o una bambina dislessica, il centro medico riabilitativo fa diversi esempi.

Un bambino o una bambina dislessica si concentrano molto nella lettura; questo perché la tendenza a ragionare per immagini rende difficile la comprensione di concetti astratti. Da un punto di vista pratico alcune lettere o frasi si confondono, a volte si spostano o spariscono durante la fase di lettura. Ancora, le parole possono fondersi come “cane” e “sale” che diventa, leggendo, la parola “cale”.