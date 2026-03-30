Biagio Musella, l’intervista all’attore tra teatro, cinema e tv: “Il tempo è il mio unico avversario”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che cercano conferme e altri che, invece, sembrano lavorare per metterle continuamente in discussione. Biagio Musella appartiene a questa seconda categoria. Non perché rifiuti il riconoscimento, ma perché lo considera sempre provvisorio, mai definitivo. È come se ogni traguardo, invece di fissarlo, lo obbligasse a ricominciare. Da capo. Nel momento in cui il suo percorso si fa più visibile (il teatro con Malinconico moderatamente felice, la televisione con Portobello di Marco Bellocchio, la prossima serie su Rai 1 e il cinema internazionale con Terrence Malick), la sua percezione interna va in direzione opposta: riduce, azzera, ricomincia. “Sono all’inizio”, dice in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. E non è una posa. È un modo di stare al mondo prima ancora che nel lavoro. Dentro questa tensione c’è molto più di una semplice etica professionale. C’è una struttura emotiva precisa: il bisogno di non fissarsi mai in una forma compiuta, di non diventare qualcosa di definitivo. Perché il punto, per Biagio Musella, coincide con la fine. Meglio restare nella virgola, nel movimento, nell’instabilità che tiene aperta la possibilità. Biagio Musella lavora su un equilibrio fragile ma consapevole: da un lato una forte esigenza di controllo (il migliorarsi, il meritare, il non accontentarsi), dall’altro una continua esposizione al rischio, al fallimento, alla crepa. Non li evita, anzi li cerca, perché è lì che riconosce una possibilità di verità. C’è anche un rapporto molto netto con il tempo. Non come semplice scorrere, ma come misura concreta delle scelte. Il tempo, per lui, non è solo un limite biologico: è un interlocutore, quasi un avversario. Tutto passa da lì (il lavoro, le relazioni, persino un’intervista) perché dedicare tempo significa attribuire valore. E sprecarlo equivale a tradire qualcosa di essenziale. In questo quadro, la recitazione assume un ruolo preciso: non è fuga, non è consolazione piena. È piuttosto una forma di resistenza. Un modo per moltiplicare le possibilità dentro un tempo che resta comunque finito. Vivere più vite, anche solo per qualche istante, diventa una strategia per non sentirsi ridotti a una sola. E poi c’è un’altra linea, più silenziosa ma costante: il ritorno. Alla famiglia, alle radici, a Napoli. Non come rifugio nostalgico, ma come punto di ancoraggio. È lì che si misura davvero la sua ambizione, che non coincide con il successo ma con qualcosa di molto più concreto e privato: restituire stabilità, dare tranquillità a chi lo ha reso libero di scegliere. In fondo, tutto la filosofia di Biagio Musella si tiene su una tensione precisa: tra il bisogno di leggerezza e la consapevolezza della profondità. Sa che la vita è complessa, stratificata, a volte pesante. Ma sceglie, con un atto quasi disciplinare, di alleggerirla. Non per negarla, ma per renderla abitabile. E forse è proprio qui che si trova il centro del suo percorso: non nel risultato, non nei ruoli, ma in questo continuo tentativo di restare aperto. Di non chiudere. Di non mettere mai, davvero, un punto.

È oggi in teatro con lo spettacolo Malinconico moderatamente felice al fianco di Massimiliano Gallo e in tv con la serie Portobello di Marco Bellocchio. La vedremo dal 12 aprile su Rai 1 nella serie Roberta Valente e prossimamente al cinema nel nuovo film di Terrence Malick. Se dovesse guardarsi allo specchio e chiedersi “dove sono arrivato?”, che risposta darebbe?

“Istintivamente risponderei: all’inizio. Perché significa che la meta che mi sono prefissato è ancora lontana. Ed è la verità. Sono molto critico con me stesso, sempre alla ricerca di un miglioramento continuo. Anche dopo vent’anni di lavoro, vivere come se fossi sempre all’inizio rafforza il mio percorso. Per me è sempre il primo giorno: ogni sera in scena è un debutto, ogni giornata sul set lo è. Cerco di mettermi sempre un passo indietro, senza pormi al centro, lasciando spazio agli altri per rendere al meglio. Anche per Malinconico, ad esempio, lo ripetiamo tutte le sere con Massimiliano: deve essere sempre come la prima volta. Il teatro accade in un istante preciso, ma talvolta si dimentica che quell’istante va davvero vissuto e creato lì, sul momento. Per questo, rispetto al mio percorso, mi auguro di essere solo all’inizio”.

Chi si considera all’inizio come si rapporta con la propria ambizione?

“Con l’ambizione mi confronto continuamente, perché può sostenere il percorso ma anche comprometterlo. Credo di aver scelto questo lavoro perché non potevo fare altro e perché mi fa stare bene. Il problema nasce quando l’ambizione viene prima di tutto: in quel caso si rischia di non vivere serenamente il proprio mestiere. Per questo la tengo presente, ma cerco soprattutto di vivere il percorso. L’essere attore, senza retorica, è un’esperienza di vita. Un bravo attore è qualcuno che vive molto e che fallisce spesso. Il fallimento andrebbe quasi auspicato, nella vita come nel lavoro, perché è proprio attraverso gli errori che si migliora davvero. Quindi sì, l’ambizione c’è: ogni tanto ricordo a me stesso dove voglio arrivare, ma nel frattempo mi impongo di vivere bene ogni piccolo traguardo”.

Sembra che lei sia riuscito a proteggersi dall’ossessione. Spesso ambizione e ossessione corrono sullo stesso piano.

“Ambizione e ossessione sono molto vicine, quasi coincidenti. Non posso dire di esserne immune, sarebbe poco onesto. Sono ossessionato dal mio lavoro, ma non dal risultato. Il lavoro fa parte delle mie giornate dal risveglio fino alla sera. Anche questa situazione che stiamo vivendo per quest’intervista in un angolo di Palermo, per me, è già materia cinematografica: immagino soggetti, situazioni, sviluppi possibili. Sono molto istintivo. Quando ci siamo sentiti al telefono, nelle poche parole che ci siamo scambiati, ho capito subito che dovevo fare questa intervista. L’ho percepito chiaramente”.

A volte fermarsi e fare il punto aiuta, anche grazie alle domande di qualcun altro.

“Non metto mai punti, preferisco le virgole. Il punto dà un senso di chiusura che avverto come limitante. Nel cinema, però, il punto arriva inevitabilmente, perché un’esperienza si conclude. Anche in quel contesto, fino all’ultimo ciak che il regista concede, cerco di restare aperto, di non chiudere mai davvero. Per esempio, l’esperienza con Malick è stata straordinaria: nello stesso giorno ha deciso di aggiungere un’intera sequenza: è uno che non mette mai il punto. Al di là del risultato finale, dell’uscita o della mia presenza nel montaggio, resta l’esperienza. Ed è questo, per me, il senso più autentico”.

Ph: Anna Camerlingo / Ufficio stampa: Punto e Virgola / HBO

Quando è entrata la recitazione nella sua vita?

“È difficile individuare un momento preciso, perché credo che la recitazione appartenga alle mie origini. Sono cresciuto in una famiglia popolare, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. A casa di mia nonna, ogni domenica, si faceva ‘teatro’: era una forma di recitazione continua. Da bambino osservavo i vicoli, le processioni, la Madonna dell’Arco, le persone che si gettavano a terra: tutto questo, ai miei occhi, era teatro, una manifestazione intensa, quasi una messa in scena. Se dovessi necessariamente indicare un momento concreto, direi le scuole elementari. Ho fatto lì le prime recite e, in terza, ho interpretato Natale in casa Cupiello. Tutti dicevano che avevo talento. Ho continuato per qualche anno ma poi si è fermato tutto. Ho smesso perché temevo che qualcuno potesse dirmi: ‘non lo puoi fare’. Avevo paura del rifiuto, che il mio sogno venisse interrotto. Per questo evitavo: non mi iscrivevo ai corsi, rimandavo sempre all’anno successivo”.

Quando si è convinto di essere un attore? E quando ha convinto gli altri?

“Gli altri si sono convinti molto prima di me, questo è certo. Per molto tempo ho sofferto della sindrome dell’impostore. Sono molto esigente nei miei confronti e ho sempre la sensazione che serva qualcosa in più. Viviamo in un’epoca in cui l’approssimazione viene talvolta scambiata per talento, mentre credo che per meritare certi ruoli sia necessario fare di più. La consapevolezza è arrivata dopo, anche se in realtà esercitavo già questo mestiere da tempo. Chi mi sta intorno, invece, lo aveva capito prima. In famiglia, per esempio, mi dicono: ‘Li senti gli applausi quando saluti il pubblico? Sono un ringraziamento’. Nel caso di Malinconico, il pubblico viene a teatro soprattutto per Massimiliano e inizialmente non sa chi sia Biagio Musella, ma alla fine mi dedica un applauso intenso, che mi emoziona. Ed è un riconoscimento che nasce esclusivamente da ciò che accade in scena in quelle due ore. Mi nutro di questi momenti, ma poi azzero tutto e cerco ogni volta di dimostrare che il posto che occupo è meritato. Forse è un modo per proteggere il mio percorso”.

Ha notato che l’applauso per lei arriva anche prima del finale?

“Ed è grazie a Gallo. Massimiliano è uno dei pochi capocomici che consentono davvero agli altri di esprimersi. Mi lascia improvvisare, sperimentare, stare in scena con libertà. È uno scambio continuo: lui mi serve la battuta, io la raccolgo e rilancio, poi accade il contrario. Molti capocomici non lavorano così. Se ricevo questo riscontro è anche perché lui attraversa una fase della sua carriera in cui è particolarmente generoso. In scena è come un fratello. E il pubblico lo percepisce: avverte che ci muoviamo in una zona di fiducia, che in quel momento stanno nascendo elementi autentici. Anche alcune battute dei miei tre personaggi, Bigodino, Chanel e l’Angelo, sono nate così, durante le repliche”.

Che cosa le ha fatto scoprire la recitazione di sé che prima non conosceva?

“Ho una componente molto istintiva e leggera, ma anche una parte profondamente introspettiva. Se dovessi quantificarle, direi che l’80% è introspezione e il 20% leggerezza. La recitazione mi ha permesso di fare pace con la dimensione più profonda, che in passato tendevo a nascondere. Oggi, invece, mi piace mostrarla, a volte. Da ragazzo ero molto vivace, uno scugnizzo. Poi alcune esperienze mi hanno trasformato, come il lavoro nella scuola di teatro di Davide Iodice con ragazzi speciali. La recitazione mi ha fatto scoprire aspetti molto intimi e mi ha portato a cambiare direzione”.

Non ha avuto timore di entrare in contatto con questa dimensione più sensibile, considerando il contesto popolare in cui è cresciuto?

“No, perché mi sono sempre messo in discussione. Da adolescente mi chiedevo che cosa mi piacesse davvero. Intorno a me c’erano molti tabù, ma ho sempre cercato di comprendermi con apertura. Sull’identità, in generale, mi sono sempre sentito libero. Non bevo, non fumo, non ho mai fatto uso di droghe, senza alcun giudizio verso gli altri: semplicemente non ne ho mai avvertito il bisogno. I miei genitori mi hanno lasciato molta libertà e questo mi ha evitato il desiderio di trasgredire. Ho costruito la mia identità con serenità: gli altri possono scegliere ciò che vogliono, io ho scelto di essere questo”.

A Napoli il tema della scelta è molto forte: a un certo punto bisogna decidere da che parte stare.

“Infatti, sono laureato in economia. È stata anche una forma di riconoscimento verso la mia famiglia, ma pure una sicurezza personale: avevo sempre il timore che qualcuno potesse dirmi che non potevo fare l’attore. Quella libertà, però, mi ha permesso di scegliere sempre. Anche oggi potrei decidere di cambiare strada. Ed è una possibilità che continuo a portare con me”.

C’è però un aspetto su cui non si può scegliere: il giudizio degli altri, soprattutto di chi deve selezionarla. Quando è avvenuto il cambiamento che le ha fatto comprendere che un “no” non era rivolto alla sua persona, ma al personaggio per cui si proponeva?

“Se parliamo dei rifiuti ai provini, devo essere sincero: sarebbe poco onesto dire che non incidono. Ogni ‘no’ lascia un segno, incrina sempre qualcosa nella costruzione personale. Con il tempo, però, ho imparato a non viverlo più come un rifiuto totale. Anni fa, dopo un provino andato male, tendevo a demolire tutto, convinto di aver sbagliato completamente. Oggi cerco di contestualizzare: capire perché è arrivato quel rifiuto e lavorare su quell’aspetto. Non sono una persona che rimuove ciò che accade. Analizzo con attenzione le dinamiche, per esempio all’interno di un ufficio casting, cercando di comprendere davvero che cosa sia successo. Penso che la responsabilità sia condivisa: in parte mia, in parte di chi prende la decisione. La verità, spesso, sta nel mezzo”.

Non le è mai capitato di osservare altri avanzare, crescere, mentre lei restava fermo, e chiedersi: perché loro sì e io no?

“Sì, certo. Sono turbamenti piuttosto comuni. Il nostro è un mestiere fatto di sacrifici, in cui si rinuncia a molto. Quando si vede qualcun altro andare avanti, è naturale domandarsi: ‘perché non io?’. Le risposte, però, non è semplice trovarle da soli. Io stesso spesso non ci riesco e mi affido alle persone che ho accanto. Essendo molto istintivo e passionale, la prima reazione è distruttiva. Poi, però, arrivano altri elementi: le risposte emergono la sera in scena, oppure nei messaggi che ricevo per una serie o un film. Ho bisogno di metabolizzare ciò che mi accade, perché la mia reazione immediata tende a essere radicale. Ho anche un’indole masochista, nel senso che vivo tutto fino in fondo. Se c’è un aspetto negativo, non lo attenuo: lo affronto completamente. Tuttavia, non rimugino a lungo. Dedico una giornata all’analisi, poi vado avanti. C’è poi un elemento fondamentale per me: il tempo. Sento che il confronto è tra me e il tempo. È l’unico vero avversario che non potrò mai battere, ed è con quello che misuro tutto. Per questo non mi piace sprecarlo. Il tempo ha un valore preciso: anche questa intervista lo ha, perché ho scelto di dedicarle attenzione. Vale per ogni situazione, anche per una cena con qualcuno: se decido di esserci, è perché attribuisco importanza a quel momento”.

Il tempo però è anche un grande nemico…

“È una sfida che non si può vincere. Oggi sono stato alle Catacombe dei Cappuccini e mi ha aiutato a rimettere tutto in prospettiva. Entrare lì chiarisce molto: ci affanniamo, corriamo, ma il finale è noto fin dall’inizio. È come un film di cui si conosce già la conclusione. La recitazione, per me, è un antidoto a tutto questo. Mi dà l’illusione di vivere più vite, di moltiplicare l’esperienza, di prolungare in qualche modo l’esistenza. Faccio questo lavoro perché ho bisogno di comunicare, perché una sola giornata non mi basta”.

Vista così, la recitazione è per lei più una consolazione o una provocazione?

“Direi entrambe: una consolazione che provoca. Consola, ma nel momento in cui ci si accorge di essere consolati, mette in discussione. Non è mai un punto fermo. In generale non amo ciò che è soltanto consolatorio, anche se a volte lo si cerca. Preferisco ciò che spiazza. Per esempio, Parasite è un film che ho amato molto: sembra portarti in una direzione e poi rompe le aspettative, non si conclude come ci si aspetta. Per me, è lì che si trova l’equilibrio”.

Qual è la fragilità più grande che ha elaborato in scena?

“Gli spettacoli e i personaggi sono vere e proprie sedute psicoanalitiche. Ognuno mi aiuta a risolvere qualcosa. Dopo la perdita di mia nonna, a cui ero molto legato, ho avuto il primo confronto reale con la morte. Fino a quel momento non l’avevo mai vissuta davvero. Quando è accaduto, ho compreso cosa significhi morire. Per un periodo ho smesso di guidare, senza una ragione precisa. Ho avuto anche attacchi di panico. Poi, attraverso i personaggi che interpretavo in quel periodo e ho iniziato a lavorare su me stesso, ogni sera in scena. Questo percorso mi ha aiutato”.

È curioso: quando parla di recitazione appare molto sicuro, quando parla di sé il tono cambia.

“Sì, perché quando si parla di sé tutto è più fragile. È una dimensione più delicata, che richiede protezione. Quando parlo del lavoro posso sembrare più sicuro, ma anche lì resto molto critico. Su di me, invece, avverto una maggiore esposizione, come se fosse tutto più vulnerabile”.

Che rapporto ha con Napoli e con la napoletanità?

“All’inizio ho cercato di prenderne le distanze. È un passaggio comune: allontanarsi dalle proprie radici. Poi, però, si ritorna. Oggi ho un rapporto sereno con Napoli e amo profondamente le mie origini. C’è però un aspetto importante: non sopporto i cliché. La pizza, il mandolino, la figura stereotipata di Pulcinella. Ho interpretato Pulcinella recentemente, ma non in forma caricaturale: è una figura contemporanea, con paure, problemi, fragilità, come chiunque. In fondo, tutti indossiamo una maschera. Da Napoli attingo molto, ma credo sia fondamentale anche allontanarsene per comprenderla davvero. Restando sempre all’interno si rischia una visione limitata, mentre Napoli è universale. Quando viaggio e raccolgo stimoli esterni, riesco a riportarli dentro Napoli e a trasformarli. Anche nei personaggi che interpreto in Malinconico c’è Napoli, ma mai in modo oleografico. Cerco sempre una dimensione più leggera, quasi sospesa, non del tutto ancorata alla realtà. Per me Napoli è la sintesi di ciò che osservo dentro e fuori: una miscela complessa, in cui l’elemento principale resta sempre Napoli”.

Oggi vive a Napoli. Non sarebbe stato più semplice, per il suo mestiere, trasferirsi a Roma? Perché ha scelto di non farlo?

“Ci ho pensato in passato. Oggi, però, molte produzioni si realizzano anche a Napoli. Inoltre, faccio fatica a stare lontano: il mare è una necessità, sono legato profondamente al Vesuvio. Ho anche acquistato casa a Napoli, con un mutuo. Spostarsi, comunque, è semplice: Roma è a un’ora di distanza. Ma soprattutto nella mia città mi nutro di ciò che osservo. Assorbo tutto quello che accade intorno a me, e Napoli è per me una fonte inesauribile di ispirazione”.

C’è una parola napoletana che molti hanno interiorizzato: cazzima. Se dovesse spiegarla a chi non è di Napoli e declinarla rispetto alla sua esperienza, come la definirebbe?

“Ci sono parole che non si possono spiegare, come una poesia o una barzelletta: nel momento in cui le si analizza, perdono significato. Quella parola è simile a un haiku: racchiude molti elementi insieme. Ma, dato che devo provarci, direi che è come un dolce composto da più ingredienti. Contiene certamente la capacità di non farsi ingannare, di non lasciarsi sopraffare. È uno spirito di sopravvivenza, una forma di resistenza. Il popolo napoletano lo porta dentro di sé, anche per la propria storia, segnata da dominazioni. Per resistere è necessario sviluppare questa attitudine. È la volontà di non soccombere. Non ha necessariamente un significato negativo, anche se talvolta viene interpretata in questo modo. Quella che sento più vicina nasce dall’interno: non è qualcosa che si acquisisce, ma una qualità che si possiede. È come il Vesuvio: un magma sotterraneo, una forza latente che esiste anche quando sembra inattiva”.

Quanta di questa forza è necessario contenere per non cedere agli aspetti più superficiali del mestiere? Penso, ad esempio, all’immagine o ai social.

“Faccio un esempio: TikTok. Molti mi chiedono perché non lo utilizzi, perché non produca contenuti. Potrei farlo, scrivo anche canzoni per passione, ma non è una strada che mi interessa. Per me questo è un mestiere serio. Quando un regista come Sorrentino ti chiama, anche per un ruolo piccolo come accaduto per Parthenope, quello rappresenta il senso del lavoro. Avrei potuto scegliere altro: diventare commercialista e guadagnare molto di più. Ho svolto diversi lavori per mantenermi (ho venduto bandiere per strada, letto contatori dell’acqua, affrontato situazioni anche difficili) pur di continuare a fare questo mestiere senza compromessi. Quel tipo di compromesso, oggi, non sento il bisogno di accettarlo. Forse in futuro cambierò idea, ma al momento è così”.

Lei scrive molto: canzoni, testi teatrali. Che ruolo ha la scrittura nel suo percorso?

“Ho scritto uno spettacolo, Ranavattuoli, andato in scena al Teatro Bellini con Nunzia Schiano. Interpretavamo le sorellastre di Cenerentola. Ho usato quella storia come punto di partenza per raccontare un disagio personale. Credo che si diventi ‘brutti’ come reazione alle esperienze della vita. Da bambini si è simili, poi gli eventi lasciano segni. Nel mio spettacolo le sorellastre avevano la stessa età di Cenerentola, ma erano state trattate male fin dall’inizio, e questo le aveva rese cattive. Alla fine, sostenevo che la vera fortunata era Cenerentola, perché aveva ricevuto qualcosa: il principe, la magia, un’occasione. Le altre, invece, non avevano avuto nulla. Per me la scrittura è un mezzo espressivo: serve a portare fuori ciò che ho dentro. Ora sto lavorando anche a una sceneggiatura, con lo stesso intento”.

Quel disagio da cui è nato lo spettacolo, a che cosa era legato?

“In quel periodo ero diventato più duro. Sono una persona empatica, ma allora mi ero chiuso senza capirne il motivo. Avevo vissuto diverse difficoltà: rifiuti, delusioni, rapporti incrinati. Invece di interrogarmi, tendevo ad attribuire la responsabilità agli altri. Poi, una notte, mi sono chiesto quale fosse la mia parte. Da lì è iniziato tutto. Ho cominciato a riflettere sulle sorellastre: quali esperienze avessero vissuto, come fossero state trattate. Così è nato lo spettacolo. È un lavoro che vorrei riprendere, perché resta attuale: affronta anche il tema dell’estetica, della bellezza e della bruttezza, in un’epoca dominata dai filtri”.

Ha mai avvertito il peso degli standard estetici?

“Non in modo diretto. Cerco di seguire il mio percorso, anche se è inevitabile essere influenzati, un po’ come accade con la musica di sottofondo: la si assorbe senza accorgersene. In parte, quindi, riguarda tutti. Tuttavia, provo a mantenere una direzione personale”.

Se la sua stanza potesse raccontare il suo percorso umano, non quello professionale, che immagine restituirebbe?

“È una domanda complessa. Se la penso in termini metaforici, la mia stanza è un pozzo. Un pozzo profondo, di cui non conosco il fondo. È difficile dire cosa contenga, perché è uno spazio che continuo a esplorare. Quando sono solo torno, in parte, bambino: cerco di stupirmi, di scoprire qualcosa di nuovo. Quel pozzo è il luogo in cui vado a cercare curiosità, scoperte e anche errori. È un movimento continuo”.

Oggi, di fronte a un fallimento, quale sarebbe la sua reazione?

“La prima reazione è sempre negativa, per chiunque: fallire non piace a nessuno. La differenza, rispetto al passato, è che oggi riesco a elaborarlo e a costruirci sopra. Cerco sempre una fase costruttiva, anche quando uno spettacolo non funziona come vorrei o una scena non riesce come l’avevo immaginata. Perché non si lavora mai da soli: è sempre un processo collettivo, e il fallimento può far parte del percorso”.

C’è qualcosa che non vorrebbe portare alla luce da quel “pozzo”?

“No, non temo di portare alla luce qualcosa. Piuttosto temo di non riuscire a trovare ciò che cerco. Se fosse un pozzo magico, farei riemergere mia nonna per poterle parlare ancora, mio nonno, oppure il bambino che ero. Mi piacerebbe parlare con quel bambino. Se potessi dirgli qualcosa, gli direi di non sottovalutare la leggerezza, di metterla al primo posto”.

Quindi, per sillogismo, la pesantezza è ciò che cerca di evitare?

“Sì, cerco di tenerla lontana. È proprio un modo di stare al mondo: cerco sempre ironia e leggerezza. La vita è già complessa; se si aggiunge anche il peso che si porta dentro, diventa difficile persino comunicare”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che ha rivolto a se stesso?

“Dal punto di vista artistico, è accaduto due sere fa. Alla fine dello spettacolo l’applauso era molto intenso. Ho chiuso gli occhi e mi sono detto: ‘Goditelo’. Non lo faccio quasi mai, di solito vado oltre. In quel momento, invece, me lo sono concesso. Dal punto di vista personale, invece, accade quando torno dai miei genitori, mamma Concetta ma per tutti Bianca e papà Francesco. Vado da loro anche solo per stare insieme, senza fare nulla. È un gesto che compio per loro, ma anche per me: una forma di cura che mi concedo. In fondo, la mia ambizione è legata a loro. Non riguarda il successo in sé, ma la possibilità di garantire loro serenità, farli stare bene. Se riuscirò in questo, allora avrò davvero raggiunto un traguardo”.