Bianca Balti ha affrontato una forte depressione durante la sua battaglia contro il cancro: la rivelazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Bianca Balti ha confessato di aver toccato il fondo dopo la battaglia contro il cancro, scivolando in una profonda depressione proprio quando la malattia era in remissione. La top model ha anche annunciato un nuovo progetto dedicato alla salute mentale dei pazienti oncologici, nato dalla sua rinascita grazie alla psico-oncologia e al supporto esperto.

Bianca Balti e la depressione

Come riporta il Corriere della Sera, la celebre modella ha scelto il palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per condividere una verità nuda e dolorosa, svelando che la fine della chemioterapia non ha coinciso con l’inizio della serenità, ma con un baratro emotivo inaspettato.

Dopo aver calcato il palco di Sanremo e le passerelle internazionali a gennaio, carica di un’euforia figlia del desiderio di tornare alla normalità, Bianca Balti si è ritrovata a fare i conti con una quotidianità che non riconosceva più.

IPA

Bianca Balti

Il ritorno alla vita di tutti i giorni ha innescato una crisi progressiva, culminata tra giugno e agosto in una depressione paralizzante che l’ha costretta ad allontanarsi dai social media per cercare risposte nel silenzio più assoluto.

Perché la top model era caduta nel baratro

L’errore fatale, come ammesso dalla stessa modella, è stato quello di cercare ossessivamente un confronto con la versione di se stessa precedente alla diagnosi.

Il “prima” della malattia era diventato un fantasma irraggiungibile, rendendo il presente insopportabile e privo di una bussola emotiva.

Durante l’emergenza clinica, l’urgenza della sopravvivenza aveva sprigionato in lei una forza e una potenza insospettabili, ma una volta spenti i riflettori delle cure mediche, la mente ha subito un sovraccarico devastante.

Balti ha descritto momenti di totale prostrazione in cui non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto, sentendo mancare il terreno sotto i piedi nonostante la malattia fosse fisicamente sotto controllo.

Il nuovo progetto di Bianca Balti

A salvarla da questo abisso non è stato solo l’affetto della famiglia o degli amici, ma l’intervento specialistico della psico-oncologia.

Insieme alla professoressa Gabriella Pravettoni, direttrice della Divisione di Psico-Oncologia dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, la top model ha compreso che la struttura di sostegno tradizionale non bastava per elaborare il trauma del tumore.

Avendo un passato di dipendenza dalle sostanze, Bianca Balti ha rifiutato l’aiuto farmacologico, affidandosi totalmente a un percorso terapeutico mirato.

Da questa esperienza di rinascita è nato un progetto di salute mentale rivolto a chi sta affrontando o ha superato un tumore.

L’obiettivo della campagna è quello di fornire gli strumenti necessari per costruire una resilienza autentica, trasformando le sventure in opportunità di crescita interiore.