Bianca Balti in lacrime nel video per i morti in Iran durante le proteste, "sparano anche in ospedale"

Bianca Balti è apparsa in lacrime in alcune storie Instagram, pubblicate il 22 gennaio, dopo aver visto un video delle proteste in Iran. La modella, colpita dal dramma dei civili uccisi, lancia un appello a documentare quello che sta accadendo. “È incredibile quello che sta succedendo, è importante dare voce e raccontarlo, è straziante”, le sue parole.

Proteste in Iran, cosa ha detto Bianca Balti

In alcune storie pubblicate su Instagram, Bianca Balti ha lanciato un appello dopo aver visto un video sulle proteste in Iran.

La modella ha spiegato di aver saputo cosa sta accadendo grazie alla segretaria iraniana del suo oculista.

La donna avrebbe chiesto a Bianca Balti di raccontare quello che sta accadendo nel suo Paese.

Uscita dallo studio del medico, ha deciso di registrare un video sulle scale e trasmettere ciò che aveva appena saputo.

“Se scendi in strada ti colpiscono e uccidono a colpi d’arma da fuoco, e ti ammazzano, se finisci all’ospedale ferito vengono a spararti, a ucciderti lì direttamente”, le parole della modella sui social.

Per Bianca Balti è “importante dare voce e raccontarlo” perché si tratta di una situazione “straziante”.

Cosa sta succedendo in Iran

Le proteste in Iran proseguono dal 28 dicembre 2025.

Rappresentano il culmine di una crisi che dura da anni a causa del peso del regime dell’ayatollah Ali Khamenei, la dipendenza economica dalla Cina e il ripristino delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite dopo la guerra dei 12 giorni contro Israele.

Come riporta Euronews, nel corso delle proteste, le autorità iraniane hanno isolato il Paese tagliando l’accesso a Internet e bloccando la possibilità di effettuare chiamate internazionali.

Il bilancio delle vittime, finora, secondo il ministero dell’Interno e della Fondazione per gli Affari dei Martiri e dei Veterani, è di 3117 morti.

Per l’agenzia di stampa Human Rights Activists, invece, il bilancio è di 4902 vittime.

Sempre secondo la stessa fonte, le persone arrestate sono quasi 26500.

Per Iran International, le vittime sarebbero almeno dodicimila, mentre secondo la CBS potrebbero essere addirittura 20mila.

Non solo Bianca Balti, la denuncia dei cineasti

La repressione delle proteste anti-governative coinvolgono anche i cineasti iraniani.

Da tempo il cinema ha denunciato i problemi politici e sociali del Paese.

Per questo, è in crescita la campagna di intimidazione verso registi come Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof che hanno parlato nelle loro opere delle violenze subite dal loro popolo e della crisi economica in corso.