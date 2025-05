Bianca Balti resta senza medicine per curare il cancro e accusa due aziende farmaceutiche: "Datevi una mossa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bianca Balti è da tempo alle prese con un tumore ovarico, ora in remissione. Sui social ha ora lanciato un messaggio destinato a far rumore, denunciando i ritardi delle assicurazioni sanitarie e delle aziende farmaceutiche americane. La modella si sfoga dicendo di essere rimasta senza farmaci contro il cancro, uno in particolare che “non è opzionale: salva la vita”.

Bianca Balti resta senza medicine per il cancro

“Di solito non faccio queste cose, ma ho esaurito la pazienza e il tempo”. Inizia così il messaggio pubblicato da Bianca Balti sulle storie di Instagram, nel suo profilo da quasi 2 milioni di follower.

La modella, che vive a Los Angeles negli Stati Uniti, denuncia i disservizi del sistema sanitario americano, lamentando la non disponibilità dei medicinali per i malati di cancro di cui ha bisogno.

Fonte foto: Instagram Bianca Balti Bianca Balti in una foto recente su Instagram

L’accusa a due aziende americane

Bianca Balti si rivolge direttamente, taggandole, a un compagnia assicurativa sanitaria e a una delle più grandi catene di farmacie americane, rispettivamente Blue Shield of California e CVS Pharmacy.

“Ho bisogno che vi diate una mossa“, scrive la modella. “Sono una paziente oncologica. Il farmaco che sto aspettando non è opzionale: salva la vita“.

“Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Ho bisogno di viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando”, spiega.

Balti conclude con parole piuttosto dure nei confronti delle due compagnie: “Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità. Nessuno se ne occupa“.

“State fallendo proprio quando c’è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile”.

Bianca Balti e il tumore ovarico

Bianca Balti è da tempo alle prese con un tumore ovarico scoperto nel luglio 2024, di cui ha parlato anche a Sanremo 2025.

Di recente la modella lodigiana, 41 anni, ha annunciato che il cancro è in fase di remissione, dopo essersi sottoposta a intervento chirurgico e a cicli di chemioterapia.