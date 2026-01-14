Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca perché "ho fatto un intervento", Corona la "imita"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Bianca Berlinguer in onda con un look insolito. Scarpe col tacco, pantalone rosso e camicia scura a maniche lunghe: la particolarità non riguarda l’outfit ma un paio di occhiali da sole con lenti scure indossati dalla giornalista per tutta la durata della trasmissione È sempre Cartabianca. La stessa conduttrice poi ha spiegato di aver subito un intervento e di dover proteggere un occhio. Pochi istanti dopo poi, la Berlinguer è stata scherzosamente imitata da Mauro Corona, ospite fisso in ogni puntata, che ha voluto essere “solidale” con la giornalista.

Bianca Berlinguer con gli occhiali

Apertura di puntata inusuale a È sempre Cartabianca su Rete4.

Bianca Berlinguer è entrata in studio e ha subito spiegato i motivi per cui si è presentata davanti alle telecamere indossando un paio di occhiali da sole.

ANSA

“Io vi chiedo scusa da subito perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio“, ha spiegato al pubblico la giornalista e conduttrice.

Bianca Berlinguer e l’intervento subito

Poi la Berlinguer ha comunque rassicurato tutti: “Niente di grave però è ancora troppo presto per poter sostenere le luci di uno studio, che come sapete sono molto forti e luminose”.

Quindi, ha aggiunto, “per tutta la puntata manterrò questi occhiali un pochino più scuri“.

Una puntata poi aperta con un focus sulla politica estera e le manifestazioni in corso in Iran contro il regime.

Mauro Corona “imita Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha poi presentato come ospite Mauro Corona, il quale si è mostrato sorridente indossando a sua volta un paio di occhiali scuri: “Che ha fatto per solidarietà si è messo anche lei gli occhiali?”, lo ha salutato la conduttrice.

“Infatti, ho messo gli occhiali per solidarietà“, ha prontamente risposto lo scrittore e alpinista.

“Come mai? Io ne facevo a meno di questa sua solidarietà”, ha replicato la Berlinguer. “Va bene allora li tolgo”, si è arreso Corona. “Eh si perché tutti e due con gli occhiali è un po’ troppo”.

I due poi anno scherzato sul fatto che Corona avesse poca voce per aver, a sua detta, giocato a morra tutta la notte.