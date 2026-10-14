Bianca Berlinguer torna in diretta con gli occhiali da sole, "mi sono operata anche all'altro occhio"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Bianca Berlinguer si presenta nuovamente in diretta a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole. Come successo già a gennaio scorso, la conduttrice della trasmissione si è sottoposta a un intervento agli occhi e le luci dello studio potrebbero darle fastidio. Per evitare problemi e, soprattutto, recuperare quanto prima, Berlinguer ha deciso di indossare nuovamente gli occhiali da sole scusandosi comunque con i telespettatori: “Per un periodo, speriamo breve mi dovrete comunque sopportare con questi occhiali scuri”.

Bianca Berlinguer con gli occhiali da sole in tv

Era già successo lo scorso 13 gennaio 2026, ora Bianca Berlinguer replica. La conduttrice di È sempre Cartabianca, programma in onda su Rete4, si è infatti presentata davanti alle telecamere con gli occhiali da sole.

Aprendo la puntata, Berlinguer ha voluto scusarsi con i telespettatori per la “scelta di look” obbligata, per cercare di preservare gli occhi.

Come avvenuto a gennaio, infatti, la 66enne romana, si è sottoposta a un intervento e gli occhiali da sole le serviranno per proteggersi dalle luci dello studio.

Le scuse di Bianca Berlinguer

“Vi chiedo scusa sin da ora“, ha debuttato in diretta Berlinguer prima di aprire col programma della serata.

L’ex volto Rai, passato in Mediaset nel settembre 2023, ha precisato di essersi sottoposta a un intervento come avvenuto già quasi un anno fa: “Come ho fatto un anno fa, prima avevo fatto un occhio, adesso l’intervento nell’altro occhio”.

“Per un periodo, speriamo breve, mi dovrete comunque sopportare con questi occhiali scuri”, ha scherzato Berlinguer sottolineando che “le luci dello studio se no sarebbero troppo forti e non riuscirei a sostenerle”.

Il precedente degli occhiali da sole fumè

Come detto, non si tratta della prima volta in cui Bianca Berlinguer ha deciso di indossare degli occhiali da sole in diretta tv.

Lo scorso 13 gennaio, aprendo È sempre Cartabianca, aveva parlato dell’operazione subita all’occhio con conseguente fotosensibilità.

Grazie agli occhiali fumè, tenuti per alcune puntate, Berlinguer era riuscita ad andare in onda regolarmente. Gli occhiali da sole, poi, erano stati sostituiti da occhiali con lenti via via sempre più chiare fino al ritorno alla normalità.

A gennaio, tra l’altro, Mauro Corona aveva messo in scena uno sketch con la conduttrice, decidendo di imitarla con degli occhiali “particolari” nel corso dell’appuntamento settimanale col programma di Rete4.