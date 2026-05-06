Bianca Berlinguer torna sul caso Ranucci - Nordio, ma non chiede scusa al ministro: "Ha replicato subito"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bianca Berlinguer è tornata a parlare del caso che vede protagonisti Sigfrido Ranucci e Carlo Nordio in merito alla vicenda della grazia a Nicole Minetti. La conduttrice di È sempre Cartabianca non si è scusata col ministro, sottolineando che lo stesso ha potuto replicare subito, telefonando in trasmissione, a quanto affermato da Ranucci e, cioè, che “stava verificando un’ipotesi relativa alla presenza di Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay”.

Il messaggio di Bianca Berlinguer sul caso Ranucci – Nordio

Durante la puntata di È sempre Cartabianca di martedì 5 maggio, Bianca Berlinguer ha precisato la sua posizione sul caso Ranucci – Nordio: “La scorsa settimana abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci che, a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti, ha affermato che stava verificando un’ipotesi relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Era, secondo Ranucci, solo un’ipotesi ed è stato ripetuto più volte, a cui il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, esercitando un suo legittimo diritto, telefonando in studio durante la nostra trasmissione”.

La conduttrice ha poi sottolineato che la sua trasmissione va “sempre e solo in diretta” e che, quindi, “non ci sono mai né filtri né censure preventive rispetto a quello che verrà detto dai nostri ospiti, che si assumono ogni volta la responsabilità delle loro dichiarazioni”.

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Bianca Berlinguer ha così concluso: “Tutto si è svolto alla luce del sole e Sigfrido Ranucci ha potuto fare le sue dichiarazioni, per le quali successivamente ha chiesto scusa al ministro Nordio che ha avuto tutto il tempo e lo spazio possibile per replicare e smentire. Quanto successo, lasciatemelo dire, dimostra che questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti di poter esprimere le proprie opinioni”.

Le scuse di Sigfrido Ranucci a Carlo Nordio

Ospite di un incontro sulla legalità in una scuola superiore di Trani, Sigfrido Ranucci aveva commentato la possibile azione risarcitoria nei suoi confronti da parte del ministro Carlo Nordio, che ha smentito di essere stato nel ranch di Giuseppe Cipriani.

Il conduttore di Report ha dichiarato: “Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, in realtà ho detto che stavamo verificando una notizia, cosa completamente diversa”.

Ranucci ha poi chiesto scusa a Nordio: “Sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere“.

Il giornalista ha poi ribadito l’intenzione di affrontare l’eventuale giudizio a sue spese, senza la tutela legale della Rai, in caso di denuncia del Guardasigilli. “È sua legittimità, lo faccia”, ha detto.

Niente denuncia di Nordio contro Ranucci

Dopo le scuse pubbliche di Sigfrido Ranucci a Carlo Nordio, Domani aveva riferito che il ministro della Giustizia avrebbe deciso di non intraprendere più alcuna azione legale nei confronti del giornalista.

Prima del nuovo messaggio di Bianca Berlinguer di martedì sera, sempre Domani aveva però riportato l’indiscrezione secondo cui Carlo Nordio si sarebbe riservato di agire legalmente contro Mediaset e la conduttrice di È sempre Cartabianca nell’eventualità in cui lei non si fosse scusata (cosa che poi non ha fatto).