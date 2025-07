Bianca Guaccero criticata anche sui social per il suo TecheTeche Top Ten dopo la stroncatura di Aldo Grasso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non sembra funzionare l’esperimento della Rai che ha affidato a Bianca Guaccero il format TecheTeche Top Ten. Il programma, già stroncato alcune settimane fa dal critico televisivo Aldo Grasso, continua a ricevere critiche anche sui social, dove si contesta sia la nuova formula che la scelta stessa di Guaccero alla conduzione, ritenuta dai più poco adatta al ruolo.

TecheTeche Top Ten non funziona

La nuova edizione Top Ten di Teche Teche, condotta da Bianca Guaccero, non convince neanche il pubblico dopo essere stata bocciata dalla critica.

Le reazioni sui social sono state contrastanti, ma sono in molti gli utenti che su X hanno criticato la decisione della Rai di operare una svolta per il format, da colorato “calderone” di momenti televisivi del passato a programma con intermezzi di conduzione.

La critica principale, infatti, è proprio diretta alla formula in sé. Gli utenti lamentano, in particolare, che si sia “rovinato un programma perfetto”, poiché il format originale era apprezzato per il flusso ininterrotto di spezzoni d’archivio, senza mediazioni.

Oltre alle lamentele sul contenuto, sono arrivate osservazioni anche sui numeri: dopo anni di importanti ascolti estivi, TecheTeche starebbe registrando un leggero calo, con ricorsi continui al repertorio che potrebbero aver stancato il pubblico.

Le critiche a Bianca Guaccero

Secondo i detrattori, la presenza di una voce in studio va ad alterare l’essenza del concept, trasformandolo da semplice celebrazione della nostalgia in uno show mediato.

Se da un lato c’è chi apprezza la voce e la presenza di Guaccero, una nutrita parte del pubblico ritiene che l’introduzione di una conduzione tradizionale abbia snaturato l’anima originale del programma.

Bianca Guaccero viene criticata anche direttamente sui social, ritenuta la persona sbagliata per il posto sbagliato. La tolleranza qui sembra ai minimi: si va da chi non sopporta le parti “in cui Bianca Guaccero parla” a chi ritiene fuori luogo gli intermezzi in cui la conduttrice balla e canta, togliendo spazio agli spezzoni, vero elemento attrattivo del programma.

A Guaccero si imputa anche di “essere consigliata male”, in quanto le sue molteplici qualità sarebbero sprecate o utilizzate male per programmi come TecheTeche Top Ten.

La stroncatura di Aldo Grasso

In precedenza era stato Aldo Grasso a criticare duramente il programma, accusandolo di aver perso lo spirito originario, riducendosi a una semplice vetrina automatica di reperti d’archivio.

A suo avviso, il programma è diventato il “jukebox della Rai”, privo di idee e di una visione editoriale coerente. Nonostante il tentativo di recuperare la memoria storica, per Grasso l’effetto finale è quello di una sequenza piatta e nostalgica, in cui anche i grandi cantanti appaiono come cimeli.

Grasso ha sostenuto quindi che il format rappresenti la prova della crisi creativa della Rai, definito un “tappabuchi privo di originalità”.