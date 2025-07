Bianca Guaccero e il caso Techeteche Top 10, esultanza social per la chiusura ma la Rai dà un'altra versione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Caso TecheTeche Top Ten in Rai, la conduttrice Bianca Guaccero e i vertici dell’azienda smentiscono la chiusura anticipata: il programma non è più in onda perché ha “concluso il suo ciclo naturale”, essendo finite le puntate realizzate. Dalla dirigenza Rai fanno sapere che il format, spin-off di TecheTecheTè, tornerà con una nuova edizione. Sulla vicenda interviene anche Andrea Delogu, che critica chi esulta sui social per la chiusura di un programma.

Il caso Techeteche Top 10 in Rai

Nelle ultime ore è montato sui social il caso della presunta chiusura di TecheTeche Top Ten, il programma condotto da Bianca Guaccero nell’access prime time di Rai 1, la cui ultima puntata è andata in onda domenica 20 luglio.

Il giornalista Davide Maggio ha parlato di una chiusura anticipata del format, che sarebbe stata decisa dalla Rai a causa dei bassi ascolti e della concorrenza con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

ANSA Bianca Guaccero, conduttrice di TecheTeche Top 10

Sia Bianca Guaccero che i vertici dell’azienda smentiscono però la notizia: nessuna chiusura anticipata, sono solo finite le puntate.

La risposta di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ha risposto alle voci sulla chiusura con un video pubblicato su Instagram domenica 20 luglio: “Siamo arrivati all’ultima puntata di questa edizione. Mi sembrava doveroso ringraziarvi tutti per l’affetto che mi dimostrate e per i ricordi che condividete con me, per le emozioni che ci siamo scambiati”.

Sulla presunta chiusura “non ho molto da aggiungere”, dice la conduttrice, “perché l’unica verità è stata spiegata ampiamente dal nostro direttore dell’intrattenimento”.

Guaccero lascia intuire che il programma tornerà con una nuova edizione: “Ci vedremo molto molto presto. Questo posso aggiungerlo. Stiamo già lavorando per il futuro“.

Poi una frecciata ai detrattori: “Nel frattempo auguro buone vacanze a tutti, ma proprio a tutti…”.

La versione della Rai

A smentire la chiusura di TecheTeche Top Ten è il direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, che a Fanpage parla di “falsità”.

“Si tratta – spiega – di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l’estate. Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarlo in onda quotidianamente, abbiamo semplicemente esaurito le puntate“.

“Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale“.

Di Liberatore aggiunge che il programma ha soddisfatto le attese dell’azienda in termini di ascolti: “La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più“.

Andrea Delogu contro chi esulta sui social

Nonostante i chiarimenti della Rai, in tanti sui social hanno esultato per la fine del programma. Contro questi commenti si è scagliata Andrea Delogu, intervenendo in difesa della collega Bianca Guaccero.

Oltre a chiarire che non si tratta di una chiusura, Delogu su X critica chi ha espresso soddisfazione per la fine del programma: “Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi”.

Delogu ricorda che dietro un programma “ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno le bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere”.

“Un programma può non piacervi, è lecito, ma esultare per la chiusura è spregevole“.