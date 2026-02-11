Bianca Maria Piccinino morta a 101 anni, fu la prima donna a condurre il Tg1 al fianco di Emilio Fede

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre il telegiornale in Italia. Aveva 101 anni. La sua scomparsa è avvenuta oltre sei mesi fa ed è stata annunciata soltanto l’11 febbraio per una sua decisione. A spiegarlo è stata la figlia Paola Ricci: “Non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti, il silenzio è stato voluto da lei”. Bianca Maria Piccinino fu la prima donna a condurre il tg del pomeriggio sul Canale Nazionale, e, dopo la riforma della Rai, il Tg1 delle 13.30. Il 15 marzo 1976 condusse insieme ad Emilio Fede la prima edizione del nuovo Tg1.

Chi era Bianca Maria Piccinino

Bianca Maria Piccinino era nata a Trieste il 29 gennaio 1924.

Era laureata in Biologia e aveva iniziato la sua carriera come autrice e presentatrice di programmi.

In Rai, Bianca Maria Piccinino aveva debuttato nello stesso giorno del provino, un aneddoto raccontato in una vecchia intervista riportata dal Corriere della Sera.

“Fu la mia prima apparizione televisiva per dare la notizia scientifica del giorno: il ritrovamento di un fossile della catena evolutiva”, queste le sue parole.

La prima donna a condurre il Tg1

Negli anni in Rai, Bianca Maria Piccinino, morta all’età di 101 anni, diventò punto di riferimento per la moda e collaborò, anche, con Mario Soldati e Enzo Biagi.

Il 15 marzo 1976 è entrata nella storia della televisione come prima donna a condurre il Tg1 nella sua prima edizione.

In quell’occasione, era affiancata da Emilio Fede.

In precedenza, fu la prima donna a condurre il tg del pomeriggio sul Canale Nazionale e quello del Tg1 delle 13.30.

Nel corso della sua carriera, la giornalista Bianca Maria Piccinino ha intervistato Lady Diana, Indira Gandhi, Sophia Loren e Mikhail Gorbaciov.

Il 29 luglio 1981 aveva curato la telecronaca del matrimonio di Carlo e Diana d’Inghilterra.

La scelta di non rivelare la sua morte

Paola Ricci, figlia di Bianca Maria Piccinino, ha rivelato che sua mamma è morta da oltre sei mesi.

Al Corriere della Sera ha spiegato che è stata una scelta della giornalista quella di non divulgare la notizia della sua scomparsa.

“Il silenzio è stato voluto da lei, per sua decisione non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti. Immagino che poi sia comunque trapelata e ormai, a oltre sei mesi dall’accaduto, riesco a parlarne, anche se con tanta fatica”, ha spiegato.

Paola Ricci ha spiegato che Bianca Maria Piccinino non ha voluto rilasciare interviste nemmeno quando ha compiuto 100 anni, nonostante le tante richieste ricevute.