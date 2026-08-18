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È stato denunciato per estorsione un giovane di Rubiera che avrebbe preteso un compenso economico per restituire una bicicletta rubata a un conoscente. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia di furto presentata da un 41enne residente nella cittadina emiliana.

La denuncia e l’inizio della vicenda

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando un cittadino di 41 anni si è rivolto agli uffici della Stazione dei Carabinieri di Rubiera per segnalare il furto della propria bicicletta. L’uomo ha raccontato ai militari che, poco dopo la scomparsa del mezzo, era stato avvicinato da un giovane conoscente, un 21enne domiciliato nella stessa città.

La richiesta di denaro per la restituzione

Il giovane, approfittando della situazione di disagio vissuta dalla vittima, ha dichiarato di conoscere gli autori del furto e si è offerto come intermediario per favorire il recupero della bicicletta. Tuttavia, invece di collaborare gratuitamente o fornire informazioni utili alle forze dell’ordine, ha posto una condizione: la consegna immediata di 35 euro in contanti come compenso per la mediazione e la restituzione del bene sottratto.

Il rifiuto della vittima e l’intervento dei Carabinieri

Di fronte a questa richiesta, che ricalca il tipico schema del cosiddetto “cavallo di ritorno”, il proprietario della bicicletta ha scelto di non cedere al ricatto e si è rivolto prontamente ai Carabinieri di Rubiera. Gli investigatori hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo elementi utili a ricostruire la sequenza degli eventi e a documentare le pretese economiche avanzate dal giovane.

Le indagini e la denuncia

Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di consolidare un quadro indiziario preciso nei confronti del 21enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Al termine delle attività investigative, il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura reggiana per il reato di estorsione.

IPA