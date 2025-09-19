Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 3 kg di sostanze stupefacenti sequestrati a Ravenna. Un cittadino italiano di cinquanta anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato nella zona della Bassa Romagna, mentre si trovava agli arresti domiciliari. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale locale dopo che, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti circa 2 kg di hashish e 1 kg di cocaina nascosti in un capanno vicino alla sua abitazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 18 settembre 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di effettuare un controllo presso l’abitazione dell’uomo, situata nel territorio della Bassa Romagna. Il soggetto era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, circostanza che ha reso ancora più rilevante il controllo da parte delle forze dell’ordine.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il comportamento agitato dell’uomo durante il controllo ha destato sospetti tra gli agenti. Questo atteggiamento ha spinto la Polizia a procedere con una perquisizione approfondita dell’immobile. La perquisizione non si è limitata agli ambienti interni della casa, ma è stata estesa anche alle pertinenze esterne, in particolare a un capanno situato nelle immediate vicinanze dell’abitazione.

Il ritrovamento della droga

All’interno del capanno, nascosti in un grande bidone per uso agricolo, gli agenti hanno scoperto diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti. In totale, sono stati sequestrati circa 2 kg di hashish e 1 kg di cocaina. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti anche materiali utilizzati per il confezionamento delle sostanze, tra cui bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto, strumenti comunemente impiegati per il dosaggio e l’imballaggio delle dosi destinate allo spaccio.

Le misure di sicurezza adottate dall’arrestato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno notato la presenza di tre cani di grossa taglia all’interno del giardino dell’immobile. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, gli animali sarebbero stati utilizzati come deterrente per proteggere la droga da eventuali intrusioni o controlli indesiderati. Questa misura di sicurezza, tuttavia, non ha impedito agli operatori della Squadra Mobile di portare a termine con successo l’operazione.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni di perquisizione e dopo aver completato tutti gli atti di rito, l’uomo è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà a disposizione dell’autorità competente in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cittadino italiano di cinquanta anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La sua posizione di particolare attenzione da parte della Polizia era dovuta proprio ai suoi trascorsi giudiziari e alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto al momento del controllo.

Il contesto operativo e le strategie di contrasto

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Ravenna. Le forze dell’ordine, anche grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali, continuano a monitorare con attenzione le situazioni a rischio, soprattutto nei confronti di soggetti già noti per precedenti specifici.

Le reazioni delle autorità

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il buon esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della costante attività di controllo e prevenzione sul territorio. Il sequestro di 3 kg di sostanze stupefacenti rappresenta un duro colpo per il mercato illegale della droga nella zona della Bassa Romagna e conferma l’efficacia delle strategie adottate dalla Polizia di Stato.

Il ruolo della Polizia di Stato nella lotta alla droga

La Polizia di Stato, attraverso operazioni come quella condotta il 18 settembre 2025, ribadisce il proprio impegno nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione e repressione prosegue senza sosta, con particolare attenzione ai soggetti recidivi e alle aree considerate più a rischio per la presenza di attività illecite.

Conclusioni

L’arresto del cittadino italiano di cinquanta anni e il sequestro di 3 kg di hashish e cocaina rappresentano un importante risultato per la Polizia di Stato e per la sicurezza della comunità locale. L’operazione dimostra ancora una volta la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di reato legato alle sostanze stupefacenti e nel garantire la legalità sul territorio di Ravenna.

