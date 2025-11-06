Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ieri nella provincia di Biella: un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento iniziato a Occhieppo e conclusosi a Verrone, con il coinvolgimento di numerose pattuglie dei Carabinieri. L’uomo, con la patente sospesa e alla guida di un motociclo già sequestrato, ha tentato la fuga, ferendo un militare nel tentativo di investire il capo pattuglia.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio intorno a mezzogiorno di ieri, quando una pattuglia della Stazione di Occhieppo ha notato un motociclo guidato da un uomo già conosciuto per i suoi precedenti penali. Il soggetto, un 45enne italiano residente in provincia, era già stato sanzionato in passato con la sospensione della patente e il sequestro del mezzo.

Il tentativo di fuga e l’aggressione al carabiniere

Alla vista dei militari, il capo pattuglia ha intimato l’alt al motociclista, che inizialmente ha finto di fermarsi. Improvvisamente, però, l’uomo ha ripreso la marcia a tutta velocità, cercando di investire il Carabiniere che, colpito, è caduto a terra riportando delle ferite. L’episodio ha subito fatto scattare l’allarme e la Centrale Operativa ha disposto l’invio di tutte le pattuglie disponibili nella zona, coinvolgendo anche personale in abiti civili.

Le ricerche e l’arresto

Nonostante la ferita, il militare coinvolto non ha abbandonato le ricerche, continuando a collaborare con i colleghi. Dopo circa venti minuti di intensa attività, una pattuglia è riuscita a rintracciare il fuggitivo all’interno di una banca a Verrone, dove l’uomo ha dichiarato di dover effettuare un bonifico. Nel frattempo, la moto è stata ritrovata seminascosta tra gli arbusti nei pressi del cimitero di Benna.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Biella, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

