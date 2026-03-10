Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 28enne milanese per truffa e furto ai danni di una 68enne biellese: l’uomo, fingendosi carabiniere, si è impossessato di numerosi gioielli e orologi di valore. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo 2026 a Biella, dove la vittima è stata raggirata con la nota tecnica del finto militare. L’arresto è stato convalidato dalle autorità competenti.

L’indagine e il fermo dei sospetti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di martedì 3 marzo 2026, quando la sala operativa della Questura di Biella ha ricevuto diverse segnalazioni per tentata truffa con il metodo del finto carabiniere. In queste segnalazioni, un uomo si spacciava per militare dell’Arma e avvertiva le potenziali vittime che le loro auto erano state utilizzate per compiere delle rapine.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha subito intensificato i controlli sul territorio. Gli agenti hanno individuato un’auto sospetta nel rione Piazzo, con a bordo due persone: una donna alla guida e un uomo sul lato passeggero. Quest’ultimo è sceso rapidamente dal veicolo, si è diretto verso un condominio e dopo poco è tornato indietro. I due hanno poi tentato di lasciare Biella imboccando la SP 230 in direzione Carisio.

I poliziotti della Squadra Mobile, con il supporto delle volanti, sono riusciti a fermare l’auto all’altezza di Gaglianico. Al momento del controllo, nello zaino dell’uomo sono stati trovati diversi monili in oro, sistemati in modo disordinato, di cui il 28enne non ha saputo giustificare il possesso.

La denuncia della vittima e la ricostruzione dei fatti

Nel frattempo, una donna residente in costa del Piazzo si è presentata in Questura per denunciare di essere stata vittima di furto da parte di un uomo che si era qualificato come carabiniere della Caserma di Ivrea. L’uomo si era recato presso l’abitazione dell’anziana, sostenendo di dover effettuare una verifica su una presunta refurtiva, poiché l’auto della donna sarebbe stata utilizzata per una rapina in una gioielleria.

Per agevolare l’ispezione, la donna ha disposto sul tavolo della cucina un orologio da tasca Patek Philippe, un rolex Tudor, 2 orologi d’oro, 7 bracciali, 8 collanine, 21 anelli, 23 spille e ciondoli, 4 paia di orecchini e 29 monete d’oro. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, l’uomo si è impossessato dei preziosi ed è fuggito.

Il riconoscimento dei gioielli e le conseguenze per i responsabili

I gioielli trovati nello zaino del giovane fermato sono stati riconosciuti dalla 68enne come quelli sottratti poco prima. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo — già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e furto — è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Biella. La donna che si trovava alla guida dell’auto, risultata incensurata, è stata invece denunciata in stato di libertà per furto in concorso.

