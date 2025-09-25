Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e il sequestro di 50 grammi di sostanze stupefacenti sono il risultato di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Biella il 19 settembre 2025. Una coppia, composta da un uomo e una donna, è stata fermata in un bar di Cavaglià nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di droga. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, mentre la donna ha confessato di essere coinvolta nell’attività illecita per motivi economici.

Operazione antidroga della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Biella ha intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato la presenza sospetta di un uomo, già agli arresti domiciliari, all’interno di un bar situato a Cavaglià. La situazione ha immediatamente insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire per verificare la posizione dell’uomo e accertare eventuali violazioni delle misure restrittive a cui era sottoposto.

Il controllo e la perquisizione

Gli agenti hanno fatto ingresso nel locale e hanno proceduto a un controllo documentale nei confronti dell’uomo. Contemporaneamente, un secondo equipaggio si è appostato nei pressi dell’abitazione che l’uomo condivideva con la donna, per monitorare eventuali movimenti sospetti. Avendo raccolto elementi che lasciavano presumere il possesso di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, estendendo poi i controlli all’autovettura e all’abitazione della coppia.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto una somma di 300 euro in contanti, diversi involucri di cellophane contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo – tra cui marijuana e cocaina – per un totale di circa 50 grammi. Sono stati inoltre trovati bilancini di precisione, un sacchetto di mannite, materiale utilizzato per il taglio della droga, e diversi telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, a conferma dell’attività di spaccio svolta dalla coppia.

La confessione della donna e i precedenti penali

Condotti in Questura, la donna – madre di due figli minorenni – ha ammesso di essere coinvolta nell’attività di spaccio. Ha spiegato agli investigatori di aver iniziato a vendere droga a causa delle difficoltà economiche in cui versava, aggiungendo che era proprio l’uomo a fornirle sia le sostanze che i clienti. Entrambi risultano avere precedenti penali specifici legati a reati analoghi.

Le misure cautelari e l’udienza

L’arresto dei due è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto misure cautelari differenti: per l’uomo è stata ordinata la traduzione in carcere, mentre per la donna è stato stabilito l’obbligo di firma presso gli uffici della Polizia. L’udienza si è svolta ieri, confermando la gravità delle accuse e la necessità di adottare provvedimenti restrittivi per entrambi.

