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È stato eseguito un arresto a Biella, dove un uomo si è finto poliziotto per derubare un’anziana. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando la vittima è stata convinta a consegnare i propri beni con la scusa di una verifica. Il presunto autore del furto è stato individuato e bloccato alla stazione ferroviaria, grazie al coordinamento tra Polizia di Stato e Carabinieri.

La dinamica del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata, quando sono stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni di persone anziane a Biella. Gli autori, utilizzando la tecnica del “falso appartenente alle Forze dell’Ordine”, hanno contattato telefonicamente le vittime, convincendole della necessità di una verifica sui loro gioielli per escludere che fossero provento di una rapina in gioielleria.

Alle 15.43 circa, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha segnalato un furto appena avvenuto in un’abitazione di via Tripoli, a Biella. Una donna anziana, dopo essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, ha ricevuto la visita di un uomo che, mostrando un tesserino, si è qualificato come poliziotto. Convinta di dover collaborare a una verifica, la vittima ha aperto la cassaforte e mostrato i propri monili in oro e il denaro contante. L’uomo si è quindi impossessato dei preziosi, dei contanti e del portafoglio della donna, contenente documenti e carta di credito.

L’individuazione e l’arresto

Le informazioni sull’accaduto sono state immediatamente condivise tra le forze dell’ordine impegnate nei controlli. Pochi minuti dopo, un Ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio ma informato del furto, ha notato in piazza San Paolo un uomo dall’atteggiamento sospetto diretto verso la stazione ferroviaria. L’Ispettore lo ha seguito e ha richiesto l’intervento dei colleghi. L’uomo è salito su un treno diretto a Novara, in partenza alle 16.04, ma è stato raggiunto e bloccato prima della partenza.

Il recupero della refurtiva

All’interno dello zaino in possesso dell’uomo sono stati rinvenuti numerosi gioielli e denaro contante. La vittima ha riconosciuto la refurtiva, che le è stata restituita: circa 2,2 chilogrammi di preziosi, tra cui orologi di pregio e oggetti con pietre preziose, 1.205 euro in contanti e il portafoglio con i documenti.

Considerata la professionalità dimostrata dall’autore del furto, è stata effettuata una perquisizione nella camera dell’hotel dove l’uomo dichiarava di alloggiare. L’attività ha permesso di rinvenire altri gioielli e 500 euro in contanti, compatibili con una possibile ulteriore truffa avvenuta in provincia di Varese il 31 agosto scorso.

Le conseguenze per il truffatore

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per furto aggravato in abitazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto per lui l’obbligo di dimora in provincia di Napoli. Al truffatore è stato inoltre notificato il foglio di via dalla provincia di Biella.

IPA