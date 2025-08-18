Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane straniero è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito e derubato un uomo ai Giardini Zumaglini nella serata di mercoledì 13 agosto. L’episodio si è verificato a Biella intorno alle ore 21, quando una lite tra due persone è stata segnalata alla Polizia, che è intervenuta prontamente sul posto. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, e il responsabile è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella prima serata di mercoledì scorso presso il parco cittadino Giardini Zumaglini, nel cuore di Biella. Una telefonata giunta alla centrale operativa ha segnalato una violenta lite tra due individui, con il possibile utilizzo di oggetti atti a offendere, in particolare bottiglie di vetro.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dagli agenti intervenuti, la chiamata di emergenza è arrivata alle ore 21 del 13 agosto. Gli equipaggi della Squadra Volante si sono recati immediatamente presso i Giardini Zumaglini, dove sono stati avvicinati da un cittadino nordafricano. Quest’ultimo ha raccontato di essere stato coinvolto in un alterco con un giovane nigeriano, durante il quale sarebbe stato minacciato con una bottiglia e successivamente colpito ripetutamente al volto con dei pugni, tanto da cadere a terra.

La rapina e la fuga

Nel corso dell’aggressione, il giovane avrebbe sottratto con violenza il telefono cellulare della vittima, nascondendolo nelle proprie tasche. Nonostante la vittima fosse già a terra, l’aggressore avrebbe continuato a colpirlo al volto. Alla vista dell’auto della Polizia, il ragazzo ha tentato di allontanarsi rapidamente in direzione di via Lamarmora, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’arresto e la perquisizione

Gli operatori della Squadra Volante sono riusciti a raggiungere e bloccare il sospettato poco distante dal luogo dell’aggressione. Il giovane, fin da subito poco collaborativo, è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno di una tasca dei pantaloni indossati è stato rinvenuto il telefono cellulare sottratto poco prima, che presentava lo schermo completamente infranto, segno della violenza dell’accaduto.

I precedenti e le misure di prevenzione

Dai controlli effettuati, è emerso che il giovane era già noto alle forze dell’ordine per diverse precedenti segnalazioni di Polizia. Inoltre, risultava essere sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che prevedeva, tra le altre prescrizioni, l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle ore serali e notturne. La sua presenza ai Giardini Zumaglini, dunque, costituiva anche una violazione delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze dell’azione

Il giovane straniero è stato quindi tratto in arresto per rapina e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i frequentatori del parco cittadino, che hanno assistito all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Il contesto: sicurezza nei parchi cittadini

L’aggressione avvenuta ai Giardini Zumaglini riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei parchi pubblici di Biella. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree verdi, spesso teatro di episodi di violenza e reati contro la persona. L’intervento rapido della Polizia ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia il responsabile dell’aggressione e della rapina.

IPA