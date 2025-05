Biella, rissa tra quattro uomini davanti a un bar: licenza sospesa e Daspo Willy per tutti i coinvolti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una violenta rissa tra quattro persone ha portato alla sospensione della licenza di un bar a Biella. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nell’area esterna di un bar cittadino, coinvolgendo uno straniero e un italiano residenti a Biella, oltre a un giovane di 27 anni e un uomo di 40 provenienti da paesi limitrofi. La mancata segnalazione alle forze dell’ordine da parte del titolare ha aggravato la situazione.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della Squadra Volante è stato necessario per sedare la rissa. Il titolare del bar non ha allertato immediatamente le forze dell’ordine, aumentando il rischio di degenerazione della situazione. A seguito di un’attenta valutazione, il Questore ha disposto la sospensione della licenza del bar per 5 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento è stato notificato dalla Squadra Polizia Amministrativa qualche giorno dopo.

Denunce e misure preventive

Le quattro persone coinvolte sono state denunciate per il reato di rissa. Successivamente, sono state emesse misure di divieto di accesso al pubblico esercizio e nelle sue immediate vicinanze per la durata di 1 anno. La violazione di queste disposizioni prevede pene severe, tra cui la reclusione da 1 a 3 anni e multe da 10.000 a 24.000 euro.

Daspo Willy

Il provvedimento rientra nelle misure di prevenzione come il Daspo Willy, ideato per colpire i soggetti più violenti e pericolosi. Questo iter prevede l’identificazione del soggetto, un’istruttoria per valutare la pericolosità e l’emissione di restrizioni specifiche.

