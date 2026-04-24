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Due donne denunciate in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Biella in collaborazione con le forze dell’ordine di Imperia e Torino. Una truffa aggravata ai danni di un’anziana è stata scoperta e le responsabili sono state individuate e denunciate.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 22 aprile a Biella, quando una donna ultraottantenne è stata avvicinata da una sconosciuta che l’ha convinta con l’inganno a consegnare tutti i suoi gioielli.

Il modus operandi della truffa

L’anziana, appena uscita dalla sua abitazione di via Italia, è stata fermata da una donna che le ha ordinato di rientrare in casa e prelevare i monili in suo possesso. La truffatrice ha raccontato alla vittima che i gioielli sarebbero serviti per aiutare il nipote, che si sarebbe trovato in ospedale in gravi condizioni di salute. Spaventata dalla notizia, la donna è tornata nel suo appartamento e ha consegnato tutto l’oro che possedeva. Subito dopo, la malvivente si è data alla fuga.

La denuncia e le indagini immediate

Solo dopo la fuga della truffatrice, l’anziana si è resa conto di essere stata vittima di truffa e ha chiamato il 112, fornendo una descrizione dettagliata della donna. Sono così scattate le ricerche da parte della volante della Polizia di Biella, che, grazie anche all’ausilio delle telecamere di sicurezza cittadine, è riuscita a individuare l’autrice del reato. Quest’ultima, poco distante dall’abitazione della vittima, è stata vista salire su un’auto con targa slovacca, guidata da un’altra donna, facendo poi perdere le proprie tracce.

L’individuazione delle sospette a Imperia

Nel pomeriggio del giorno seguente, l’autovettura segnalata è stata intercettata a Imperia dai Carabinieri, che hanno agito in stretto coordinamento con gli agenti di Biella. All’interno del veicolo sono state trovate due donne di origini slovacche, corrispondenti alle foto diffuse dalla Polizia. Gli accertamenti immediati hanno permesso di stabilire che le due erano cittadine straniere senza fissa dimora, ospitate temporaneamente in una struttura ricettiva di Torino.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

La Squadra Mobile di Biella, in collaborazione con quella di Torino, ha raggiunto l’alloggio delle due donne per effettuare una perquisizione. Nella stanza a loro disposizione è stata rinvenuta una grande quantità di monili in oro, nascosta tra le suppellettili. Il bottino comprendeva 3 orologi di marca, 9 anelli, 6 braccialetti, 9 collanine e girocolli, 2 monete in oro (una raffigurante la Regina Elisabetta e una da venti franchi), 4 paia di orecchini, oltre a medaglioni, ciondoli e crocifissi in oro.

Il riconoscimento dei beni e le conseguenze legali

Tra la refurtiva sequestrata, l’anziana vittima ha riconosciuto i beni che le erano stati sottratti. La donna straniera è stata denunciata per truffa aggravata ai danni di persona anziana, come previsto dall’articolo 640 comma 2bis del codice penale. La posizione della sospetta potrebbe aggravarsi, poiché sono in corso indagini su altri episodi simili avvenuti con le stesse modalità a Biella.

IPA