Bielorussia libera 123 detenuti tra cui il premio Nobel Bialiatski e una leader dell'opposizione: il motivo

La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski e una delle leader dell’opposizione, Maria Kolesnikova . Rilasciati anche cinque cittadini ucraini. Dietro alla decisione del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, di concedere la grazia ai detenuti, ci sarebbero gli Stati Uniti. Un inviato americano ha dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso se il Paese avesse liberato alcuni prigionieri.

Liberati 123 prigionieri

Secondo i media bielorussi, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha graziato i condannati su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cambio della revoca delle sanzioni contro l’industria bielorussa del potassio “e in relazione alla transizione verso una fase pratica del processo di revoca di altre sanzioni illegali” contro il Paese.

Gruppi di attivisti per i diritti umani hanno confermato il rilascio dei 123 prigionieri.

ANSA

Ales Bialiatski

Come ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i detenuti liberati ci sarebbero anche cinque cittadini ucraini. I leader di Kiev ha quindi lodato gli “sforzi congiunti con gli Stati Uniti”.

All’operazione avrebbero infatti partecipato anche i servizi segreti ucraini. “Grazie al ruolo attivo degli Stati Uniti e alla collaborazione dei nostri servizi di intelligence, circa un centinaio di persone, tra cui cinque ucraini, stanno tornando in libertà”, ha affermato Zelensky.

L’annuncio della revoca delle sanzioni sul potassio è stato dato dall’inviato speciale degli Stati Uniti in Bielorussia, John Cole, che il 12 e il 13 dicembre ha incontrato Lukashenko a Minsk.

Chi è Ales Bialiatski

Premio Nobel per la pace nel 2022, Ales Bialiatsky è il fondatore dell’ong per la difesa dei diritti umani Viasna.

Nato in Carelia, Russia, il 25 settembre 1962, Bialiatski ha fondato nel 1996 a Minsk il centro per i diritti umani Viasna, che significa primavera (spring96.org). Da allora è stato arrestato 25 volte. L’ultima nel 2020, quando in Bielorussia è scoppiata la grande rivolta pacifica che sembrava sul punto di scalzare la dittatura di Lukashenko.

Bialiatski, laureato in storia e filologia, è stato detenuto in una cella buia nel seminterrato di una prigione di massima sicurezza.

Chi è Maria Kolesnikova

Maria Kolesnikova è una delle figure più importanti del movimento di protesta del 2020 contro la rielezioni Aleksandr Lukashenko.

La donna, 43 anni, era stata condannata nel 2021 a 11 anni di carcere. Aveva lavorato con la leader dell’opposizione – ora all’estero – Sviatlana Tsikhanouskaya, per la sua campagna elettorale ed era stata arrestata nel mese di settembre del 2020, nel quadro della violenta repressione delle proteste contro le frodi alle elezioni.

Detenuta in regime di isolamento per la maggior parte dei suoi cinque anni e tre mesi di carcere, nel 2022 ha subito un’operazione per un’ulcera peptica e peritonite.

Ha trascorso lunghi periodi da sola in una cella minuscola e maleodorante, dove il bagno era un buco nel pavimento, secondo le informazioni raccolte tramite fonti carcerarie dalla sua famiglia e dai suoi sostenitori.

La co-fondatrice dell’associazione FreeBelarusPrisoners, Tatiana Khomich, ha parlato in una video chiamata con Kolesnikova, sua sorella, che si trova già fuori dalla Bielorussia. “È libera!“, ha scritto.

Tra i rilasciati anche l’oppositore Viktor Babariko, ex banchiere che si è opposto al presidente Aleksandr Lukashenko.