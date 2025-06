Big Luca e Michele Leka multati per 65 mila euro dall'Agcm, promettevano "guadagni facili e sicuri"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato gli influencer Big Luca e Michele Leka con un totale di 65.000 euro perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria dei loro interventi. Altri quattro influencer (Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo) non sono stati sanzionati, ma dovranno cambiare modo di lavorare.

Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024. Secondo l’Agcm, gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “importanti guadagni facili e sicuri”.

La contestazione verte sul fatto che non veniva utilizzata alcuna dicitura adv per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi.

Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e dei servizi offerti.

Il caso di Big Luca

Nel caso di Big Luca (al secolo Luca De Stefani), l’Agcm ha accertato due pratiche commerciali scorrette e ha comminato una sanzione di 60.000 euro.

Big Luca avrebbe promosso “guadagni facili e sicuri” anche ricorrendo ad affermazioni ed endorsement “non immediatamente verificabili”, senza, peraltro utilizzare, nelle comunicazioni commerciali, “alcuna dicitura di advertisement e senza evidenziare adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto”.

La seconda contestazione per Big Luca consiste invece nel fatto che abbia vantato una “popolarità falsata dalla presenza di follower non autentici sul profilo Instagram” utilizzato e di “testimonianze e recensioni esclusivamente positive e non immediatamente verificabili”.

Il caso di Michele Leka

Colpito da una sanzione di 5.000 euro Michele Leka: l’Antitrust ha accertato una pratica commerciale scorretta consistente nel pubblicare foto e video su TikTok “per offrire indicazioni e consigli di facile attuazione così da ottenere significativi risultati economici”.

Niente multa per quattro influencer

Marani, Berton, Mourai e Caiazzo se la cavano con una tirata d’orecchio e senza multe, ma con alcuni impegni tra cui quello di “rimuovere le espressioni che enfatizzano guadagni facili o privi di rischi da tutti i canali social e siti internet utilizzati”. Ma non solo: dovranno inoltre

inserire disclaimer pubblicitari;

rimuovere dai propri profili social tutti i follower non autentici;

adeguare la propria attività alle norme che regolano i consumi.

Per tutti e sei si tratta di sanzioni immensamente inferiori rispetto a quelle inferte alla più famosa Chiara Ferragni. Ma si tratta comunque della prova che l’Agcm intende monitorare le attività anche degli influencer meno conosciuti.

Quanto guadagna un influencer in Italia

Nella categoria di “influencer” rientra praticamente di tutto: da chi riesce a guadagnare qualche decina di euro a contenuto, fino a chi crea dei veri e propri imperi economici.

La società DeRev ha analizzato il mercato degli influencer, indagando i guadagni medi sui vari social.

L’analisi mostra come ancora oggi YouTube resti la piattaforma più redditizia, mentre Instagram è quella dove l’Influencer marketing cresce di più. Facebook è ormai quasi del tutto superato, mentre X è già preistoria.

DeRev ha diviso il mercato degli influencer in sei sottoinsiemi, in cui la progressione è determinata dal numero di follower. Per iniziare a fatturare come “nano influencer” ne servono almeno

10.000 su Facebook;

5.000 su Instagram;

5.000 su TikTok;

3.000 su YouTube.

Ecco quanto si guadagna, in media, con un post o con un video:

nano influencer – in questa fascia si possono guadagnare da poche decine di euro su Facebook fino a 1.500 euro su YouTube;

– in questa fascia si possono guadagnare da poche decine di euro su Facebook fino a 1.500 euro su YouTube; micro influencer – da poche centinaia di euro su Facebook a poche migliaia (3.500) su YouTube;

– da poche centinaia di euro su Facebook a poche migliaia (3.500) su YouTube; mid-tier influencer – da 200-400 euro su Facebook a un massimo di 7.000 lavorando su YouTube;

– da 200-400 euro su Facebook a un massimo di 7.000 lavorando su YouTube; macro influencer – (qui i follower cominciano ad essere milioni ) da un minimo di 400-800 euro su Facebook a un massimo di 12.500 su YouTube;

– (qui i cominciano ad essere ) da un minimo di 400-800 euro su Facebook a un massimo di 12.500 su YouTube; mega influencer – qui la forbice va da 800-1.500 euro a 25.000 euro.

– qui la forbice va da 800-1.500 euro a 25.000 euro. celebrity – da 1.500-2.000 fino a 75.000 euro.