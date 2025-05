Biglietti di Napoli - Cagliari polverizzati, prezzi folli dai bagarini: l'ipotesi della messa in chiaro in tv

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha denunciato l’esaurimento improvviso dei biglietti della partita Napoli – Cagliari, che potrebbe assegnare lo scudetto alla squadra di casa, e la comparsa di ticket in vendita sui social a centinaia di euro l’uno.

Spariti i biglietti per Napoli – Cagliari

Con un post su Facebook, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Emilio Borrelli ha denunciato la speculazione sui biglietti della partita del campionato di Serie A Napli – Cagliari, che si terrà venerdì alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

I biglietti per la partita sono andati esauriti in pochi minuti online e, contestualmente, sono apparsi numerosi annunci illegali sui social, con prezzi maggiorati: fino a 500 euro per le curve e i distinti e fino a 1.600 euro per le tribune.

Fonte foto: IPA Francesco Emilio Borrelli

La società del Napoli ha avvisato che i cambi di nominativo dei biglietti saranno proibiti, in modo da limitare il fenomeno del bagarinaggio, e ha ricordato ai tifosi di acquistare i ticket solo da fonti ufficiali.

Le soluzioni di Borrelli

Borrelli propone due soluzioni diverse per risolvere il problema della speculazione sui biglietti dei grandi eventi, che spesso si verifica quando c’è una domanda molto alta per un concerto o per una partita di calcio.

“O si adotta una piattaforma basata su blockchain, che renda impossibile aggirare le regole tramite i software usati dai bagarini professionisti” ha proposto il deputato di Avs.

“Oppure si torna alla vendita esclusiva al botteghino, con controlli serrati. È assurdo che il mercato illegale risulti oggi più rapido, capillare e funzionante di quello legale” ha poi concluso.

L’ipotesi della messa in chiaro in televisione

Proprio l’enorme richiesta di biglietti per la partita ha spinto il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone a chiedere che la Rai e la Lega Calcio si attivino per trasmettere la partita in chiaro.

“Sarebbe un atto di buonsenso, di rispetto e di attenzione verso una tifoseria che ha sempre dimostrato passione e civiltà. Ma anche un gesto concreto nei confronti di chi, per ragioni economiche, non può permettersi un abbonamento o l’acquisto della singola partita sulle piattaforme a pagamento” ha commentato Simeone.

Difficilmente però la partita potrebbe essere trasmessa in chiaro senza coinvolgere nell’iniziativa anche l’altro match decisivo per lo scudetto, che si giocherà in contemporanea, Como – Inter.