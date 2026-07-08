Biglietti per il Giubileo 2027 di Vasco Rossi a ruba, code virtuali online da 100mila utenti: quanto costano

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È già iniziata la corsa ai biglietti per i concerti di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027. Le dieci date previste per giugno hanno generato un forte traffico online fin dalle prime fasi di prevendita, con code virtuali arrivate vicino alle 100mila persone. I concerti fanno parte delle celebrazioni per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. L’evento, già indicato come il Giubileo 2027 del Blasco, si svolgerà con una lunga permanenza nella Capitale, pensata per accogliere complessivamente fino a 500mila spettatori.

Le dieci date di Vasco Rossi a Roma

Vasco Rossi sarà allo Stadio Olimpico di Roma per dieci concerti nel mese di giugno 2027.

Le date annunciate sono: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027.

Si tratta di una residency molto lunga per uno stadio italiano.

Secondo Adnkronos, i biglietti complessivi disponibili sarebbero circa 500mila.

Le code virtuali per i biglietti

Come riportato da Adnkronos la vendita anticipata dedicata ai titolari di carta Mastercard ha generato code online molto lunghe.

Molti utenti si sono collegati alle piattaforme di ticketing nelle prime ore della mattina, trovandosi davanti a liste d’attesa con decine di migliaia di persone.

In alcuni momenti, le code virtuali si sono avvicinate a quota 100mila utenti.

L’apertura al pubblico è prevista per venerdì 10 luglio.

Solo da quel momento potranno provare ad acquistare i tagliandi anche coloro che non hanno accesso alle fasi riservate.

Vasco Rossi 2027, i prezzi dei biglietti

I prezzi dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi a Roma variano in base al settore scelto e alla disponibilità.

I tagliandi partono da 60,95 euro e arrivano fino a 208,45 euro, commissioni incluse.

Per i pacchetti vip, invece, il prezzo può superare i 400 euro.

Nelle prime ore della vendita anticipata, molti utenti che sono riusciti ad accedere dopo lunghe attese hanno trovato spesso disponibili soprattutto i biglietti più costosi.

Perché si parla di Giubileo di Vasco Rossi

Le dieci date romane sono state presentate come una grande celebrazione per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi.

Il cantautore ha voluto trasformare l’anniversario in una festa distribuita su più appuntamenti.

La definizione di Giubileo 2027 del Blasco richiama l’idea di un grande appuntamento collettivo, con migliaia di fan attesi da tutta Italia.

Sui social Vasco Rossi ha raccontato la sua scelta: “Il bello del rock è proprio questo: qualcuno apre la strada… e gli altri seguono. Anche il prossimo anno ho intenzione di aprire un’altra strada. Con il Giubileo di Vasco: un mese intero di festa a Roma… e la più grande residency mai, mai, mai vista in Italia”.