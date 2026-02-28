BigMama bloccata a Dubai dopo attacco Iran, appello in lacrime: "Sento missili sulla testa, sono terrorizzata"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

BigMama lancia un appello disperato sui social dopo essere rimasta bloccata a Dubai. La rapper ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video con cui spiega di essere in un hotel della città emiratina, bersaglio di alcuni missili in arrivo dall’Iran in risposta di Teheran all’attacco di Israele e Usa. La 25enne artista campana ha chiesto di tenere alta l’attenzione su quanto le sta accadendo.

BigMama bloccata a Dubai

BigMama ha spiegato di essere stata portata a Dubai dopo che il suo volo partito dall’aeroporto di Malé, nelle Maldive, è stato dirottato negli Emirati Arabi Uniti.

Nella città e in altri scali dell’area è in vigore il blocco dello spazio aereo a causa dell’escalation scatenata dall’attacco in Iran e dalle rappresaglie lanciate in Medio Oriente da Teheran. I voli di linea sono stati dunque cancellati, lasciando a terra i passeggeri, tra cui anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’appello della cantante

La musicista della provincia di Avellino ha voluto testimoniare la sua situazione sul suo profilo TikTok, lanciando un appello video con la voce rotta dalla paura.

“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo – dice BigMama -. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili”.

I missili su Dubai

A Dubai, l’hotel di lusso Fairmont The Palm, sull’isola artificiale di Palm Jumeirah, è andato fuoco dopo essere stato colpito da un drone o da un missile iraniano.

Missili sentiti anche dalla cantante, bloccata in un albergo in cui le viene chiesto “di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile”.

“Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata – il racconto in lacrime – siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille”.