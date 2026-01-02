BigMama dimagrita, la risposta della paladina della body positivity ai commenti sulla sua perdita di peso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

BigMama rimanda al mittente gli stereotipi dopo i commenti al video in cui appare dimagrita. Da sempre paladina della “body positivity”, la 25enne rapper campana ha fatto il giro sui social dopo aver pubblicato sul suo profilo TikTok un post mentre canta mostrandosi con qualche chilo in meno. Una linea che sembra conformarsi ai canoni di bellezza preferiti dai follower, ai quali la cantante però risponde rivendicando il suo aspetto di sempre.

Il video di BigMama

Il video in cui balla e canta sulle note del successo neomelodico di Jhosef Hey tu è diventato subito virale, superando il milione e mezzo di visualizzazioni e oltre 100mila like.

Pochi secondi che hanno fatto clamore per il profilo più snello messo in mostra da BigMama, scatenando centinaia di commenti sul suo aspetto fisico.

La risposta ai commenti sulla rapper dimagrita

Tra i tanti messaggi sotto il post, in molti hanno sottolineato la nuova silhouette ricalcando gli standard fisici che dominano i media e i social.

“Finalmente! Adesso sei davvero bella” uno dei tanti commenti lasciati dai follower, a cui BigMama non ha mancato di replicare, precisando: “Io sono sempre stata bella”.

La battaglia per la body positivity

In prima linea nella battaglia a sostegno dell’accettazione del proprio corpo, la 25enne artista di San Michele di Serino (Avellino) aveva posto l’accento sulla body positivity già durante il suo Concertone del Primo Maggio.

“Ma lasciatemi vivere. Che ne sapete della mia storia? Del mio corpo? Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent’anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?” aveva detto dal palco.

Un concetto che ha voluto ribadire nel video su Tiktok pubblicato a fine 2025, anno che la cantante ha descritto come particolarmente “duro” in un’intervista a Belve.