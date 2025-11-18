BigMama e la confessione a Belve sul tentato suicidio e il bullismo subito: "Ho ancora paura"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

BigMama ha parlato della sua infanzia segnata da bullismo, autolesionismo e da pensieri suicidi e anche di quello che ha definito “un anno duro” in cui “ho avuto problemi con me stessa”. La rapper ha ammesso che l’essere così tanto esposta ai giudizi degli altri, da un punto di vista personale, è stato complicato e l’ha fatta soffrire: “Con questa cosa non ci convivo ancora bene”.

Le confessioni di BigMama a Belve

BigMama si è confessata nella terza puntata di Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, la cantante ha raccontato aspetti intimi e personali.

“È stato un anno duro, ho avuto problemi con me stessa”, ha detto innanzitutto la cantante. Che poi ha proseguito parlando degli aspetti positivi e negativi della notorietà raggiunta.

ANSA

“L’esposizione che ho avuto negli ultimi anni mi ha fatto molto bene dal punto di vista lavorativo, ma essere così tanto esposta ai giudizi e ai pensieri delle persone mi ha fatto davvero male. E con questa cosa non ci convivo ancora bene“, ha detto.

Bullismo, autolesionismo e il pensiero al suicidio

BigMama ha poi raccontato alcuni aspetti della sua infanzia. “La scuola l’ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura”, ha spiegato.

Poi ha parlato anche di episodi di autolesionismo: “Mi tagliavo le braccia e ai miei genitori nascondevo tutto”, ha raccontato davanti alla Fagnani.

E su certi pensieri ha scritto anche una canzone, Charlotte: “Pensare che l’avessi in mente a quell’età mi fa un certo effetto. Pensare a una bambina così mi sembra distruttivo”, ha detto rispondendo a una domanda della Fagnani che le chiedeva se avesse mai pensato al suicidio.

Chi è BigMama

All’anagrafe Marianna Mammone, BigMama è nata ad Avellino nel 2000.

Il suo ingresso nel mondo della musica è avvenuto nel 2013 quando ha iniziato a scrivere e registrare i primi testi nella sua cameretta, condividendo le canzoni su YouTube.

Nel 2019 si è trasferita a Milano e ha iniziato a pubblicare una serie di brani -tra cui 77, Lights Off e Amsa – su varie piattaforme di streaming. Il suo primo album, Next Big Thing, è uscito il 15 aprile 2022.

Ha partecipato come ospite a Sanremo 2023, esibendosi in American Woman con Elodie. Diventata famosa anche per aver sdoganando la body positivity e il coraggio di essere queer senza filtri, il suo repertorio musicale si contraddistingue per un linguaggio diretto, anche quando tratta temi molto personali, e si evidenzia per le doti nel rap.