BigMama si sfoga dopo il ritorno in Italia da Dubai, "Vergogna a chi ci ha augurato di morire, fate schifo"

BigMama è riuscita a ritornare in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai in corrispondenza delle tensioni in Iran scoppiate dopo l’attacco da parte di Stati Uniti e Israele. L’artista ha documentato il suo rientro in un lungo sfogo sui social, cogliendo l’occasione per rispondere alle polemiche e attaccare chi in questi giorni le ha lanciato pesanti accuse: “Fate schifo e sempre ne farete”.

Il chiarimento di BigMama al rientro da Dubai

“Siamo a casa”, così esordisce BigMama in una nota pubblicata sui social dopo il suo rientro in Italia da Dubai.

Il 6 marzo l’artista ha affidato al suo profilo il resoconto della sua esperienza, dopo giorni in cui è stata costretta a rimanere negli Emirati Arabi a causa delle tensioni scoppiate con l’attacco di Washington e Tel Aviv contro l’Iran.

BigMama anticipa quindi le “ulteriori fake news sul mio conto” e spiega che “io e la mia ragazza siamo rientrate a casa con la stessa compagnia aerea del viaggio originale”, con un volo partito “ieri mattina 5 marzo“.

Aggiunge, BigMama, che il biglietto era stato “pagato con i miei soldi, come il taxi che ho utilizzato per arrivare all’aeroporto a Dubai”.

La posizione contro la guerra

“Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo”, continua l’artista ammettendo di sentirsi privilegiata perché “riesco a scrivere queste parole da casa mia” mentre “ci sono persone che la guerra la vivono ogni giorno in posti meno sicuri”:

“La guerra dovrebbe fare schifo a tutti, dovrebbe fare schifo anche a te“, aggiunge nella sua nota. Quindi inizia a rispondere alle critiche, precisando di risiedere a Milano e di pagare regolarmente le tasse, da ciò il diritto “di chiedere aiuto, se serve, a prescindere dai miei ideali politici”.

L’amore per l’Italia

Da molti è stata più volte accusata di odiare l’Italia, una verità che BigMama respinge anche quando tentano di punzecchiarla sul suo orientamento sessuale e sulle possibilità che una coppia omosessuale possa mettere su famiglia in Italia.

“Non ho mai detto di odiare l’Italia e di voler scappare, la amo da morire e cerco di portarla nel mondo ogni volta che posso”.

Il racconto sul viaggio di ritorno

BigMama e la fidanzata avrebbero dovuto fare ritorno in Italia con un volo della sera del 28 febbraio, che da Dubai avrebbe fatto scalo a Milano-Bergamo, ma “in dirittura d’arrivo su Dubai l’aereo ha iniziato a girare sugli Emirati non riuscendo ad atterrare poiché, come segnalato dal pilota, ‘l’aeroporto era chiuso'”.

Quindi il velivolo è stato dirottato a Fujairah dove i passeggeri hanno trovato dei pullman pronti a trasportarli in un hotel a Dubai. Nel frattempo l’artista non era ancora riuscita a collegarsi a Internet, dunque non aveva idea di cosa stesse succedendo nel mondo. “La prima cosa che ho sentito appena entrata nella camera è stato un missile intercettato sopra il nostro albergo”, poi sono arrivati tre alert e da qui la scelta di non entrare nella stanza e di passare il tempo nella hall dell’hotel insieme ad altri passeggeri.

L’attacco dopo le polemiche

Dopo aver ringraziato il personale dell’albergo e gli italiani residenti a Dubai per il supporto ricevuto, BigMama si rivolge a detrattrici e detrattori che in questi giorni l’hanno attaccata e accusata.

“La vostra ignoranza è disarmante ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. Fate schifo e sempre ne farete“.