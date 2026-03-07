NOTIZIE
BigMama si sfoga dopo il ritorno in Italia da Dubai, "Vergogna a chi ci ha augurato di morire, fate schifo"

BigMama torna da Dubai e zittisce le polemiche: lo sfogo contro gli hater e la verità sul rientro in Italia dopo i momenti di paura vissuti

BigMama è riuscita a ritornare in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai in corrispondenza delle tensioni in Iran scoppiate dopo l’attacco da parte di Stati UnitiIsraele. L’artista ha documentato il suo rientro in un lungo sfogo sui social, cogliendo l’occasione per rispondere alle polemiche e attaccare chi in questi giorni le ha lanciato pesanti accuse: “Fate schifo e sempre ne farete”.

Il chiarimento di BigMama al rientro da Dubai

“Siamo a casa”, così esordisce BigMama in una nota pubblicata sui social dopo il suo rientro in Italia da Dubai.

Il 6 marzo l’artista ha affidato al suo profilo il resoconto della sua esperienza, dopo giorni in cui è stata costretta a rimanere negli Emirati Arabi a causa delle tensioni scoppiate con l’attacco di Washington e Tel Aviv contro l’Iran.

BigMama anticipa quindi le “ulteriori fake news sul mio conto” e spiega che “io e la mia ragazza siamo rientrate a casa con la stessa compagnia aerea del viaggio originale”, con un volo partito “ieri mattina 5 marzo“.

Aggiunge, BigMama, che il biglietto era stato “pagato con i miei soldi, come il taxi che ho utilizzato per arrivare all’aeroporto a Dubai”.

La posizione contro la guerra

“Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo”, continua l’artista ammettendo di sentirsi privilegiata perché “riesco a scrivere queste parole da casa mia” mentre “ci sono persone che la guerra la vivono ogni giorno in posti meno sicuri”:

“La guerra dovrebbe fare schifo a tutti, dovrebbe fare schifo anche a te“, aggiunge nella sua nota. Quindi inizia a rispondere alle critiche, precisando di risiedere a Milano e di pagare regolarmente le tasse, da ciò il diritto “di chiedere aiuto, se serve, a prescindere dai miei ideali politici”.

L’amore per l’Italia

Da molti è stata più volte accusata di odiare l’Italia, una verità che BigMama respinge anche quando tentano di punzecchiarla sul suo orientamento sessuale e sulle possibilità che una coppia omosessuale possa mettere su famiglia in Italia.

“Non ho mai detto di odiare l’Italia e di voler scappare, la amo da morire e cerco di portarla nel mondo ogni volta che posso”.

Il racconto sul viaggio di ritorno

BigMama e la fidanzata avrebbero dovuto fare ritorno in Italia con un volo della sera del 28 febbraio, che da Dubai avrebbe fatto scalo a Milano-Bergamo, ma “in dirittura d’arrivo su Dubai l’aereo ha iniziato a girare sugli Emirati non riuscendo ad atterrare poiché, come segnalato dal pilota, ‘l’aeroporto era chiuso'”.

Quindi il velivolo è stato dirottato a Fujairah dove i passeggeri hanno trovato dei pullman pronti a trasportarli in un hotel a Dubai. Nel frattempo l’artista non era ancora riuscita a collegarsi a Internet, dunque non aveva idea di cosa stesse succedendo nel mondo. “La prima cosa che ho sentito appena entrata nella camera è stato un missile intercettato sopra il nostro albergo”, poi sono arrivati tre alert e da qui la scelta di non entrare nella stanza e di passare il tempo nella hall dell’hotel insieme ad altri passeggeri.

L’attacco dopo le polemiche

Dopo aver ringraziato il personale dell’albergo e gli italiani residenti a Dubai per il supporto ricevuto, BigMama si rivolge a detrattrici e detrattori che in questi giorni l’hanno attaccata e accusata.

“La vostra ignoranza è disarmante ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. Fate schifo e sempre ne farete“.

bigmama-dubai ANSA

