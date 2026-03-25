Bignami difende Meloni e attacca l'opposizione, "nessuna lezione da chi si inchina ai mafiosi": urla in Aula

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Galeazzo Bignami ha difeso Giorgia Meloni e attaccato le opposizioni che hanno richiesto un’informativa della premier sulla “crisi politica evidente” dopo il Referendum sulla Giustizia. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati ha puntato il dito su chi “fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” e chi “è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”.

L’attacco di Bignami alle opposizioni

Nell’Aula della Camera dei Deputati, il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami si è rivolto con parole dure alle opposizioni che hanno chiesto un’informativa di Giorgia Meloni sulla “crisi politica evidente” dopo l’esito del voto sul Referendum sulla Giustizia e le recenti dimissioni nel Governo.

Bignami ha detto: “Non accettiamo lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” o “da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”.

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha aggiunto: “Se voi aveste un po’ della moralità che ha dimostrato Giorgia Meloni, un po’ della sua schiena dritta, forse ci risparmiereste qualche parola”.

La protesta delle opposizioni alla Camera

Durante l’intervento di Galeazzo Bignami si sono levate urla di protesta da parte di alcuni deputati delle opposizioni, ripresi dal presidente.

Il deputato dem Federico Fornaro ha protestato: “Un conto è una dialettica dura, un conto è accusare dei colleghi di essersi inchinati a mafiosi, con riferimento a una visita dei colleghi del Pd fatta nel diritto delle prerogative parlamentari”.

“Deve fermare queste parole e stigmatizzarle“, ha affermato ancora Fornaro rivolto al presidente.

L’intervento del deputato dem ha scatenato le proteste della maggioranza.

Il commento di Bignami alle dimissioni di Delmastro

Galeazzo Bignami ha anche commentato le recenti dimissioni di Andrea Delmastro: “Il suo gesto rappresenta un significativo esempio di responsabilità istituzionale”.

Secondo il capogruppo di FdI alla Camera, “la scelta di rassegnare le dimissioni testimonia un elevato senso dello Stato e un profondo rispetto verso le istituzioni” e “riflette un rigoroso approccio morale e una concezione etica della funzione pubblica, che evidenziano la serietà e l’onestà di chi ha sempre operato nell’interesse della collettività”.