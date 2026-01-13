Bill e Hillary Clinton non testimonieranno nel caso Epstein, ex presidente "ha sopportato abbastanza"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Per tutte le persone arriva un momento in cui decidono di aver visto abbastanza, di averne abbastanza”: così scrivono Bill e Hillary Clinton in una lettera diffusa dal New York Times. Così l’ex Presidente e segretario di Stato degli Stati Uniti motivano il loro rifiuto di testimoniare di fronte alla commissione parlamentare che sta indagando sul caso Epstein.

Il rifiuto di Bill e Hilary Clinton

È dallo scorso ottobre che Bill e Hillary Clinton erano attesi dalla Commissione di vigilanza della Camera che indaga sul traffico sessuale legato a Jeffrey Epstein.

Dopo numerosi rinvii, le loro deposizioni erano state fissate al 13 e 14 gennaio 2026, ma anche stavolta niente di fatto.

ANSA

L’ex Presidente e l’ex segretaria di Stato hanno comunicato il proprio congiunto rifiuto di testimoniare sul caso Epstein.

Il presidente della commissione James Comer ha dichiarato l’intenzione di avviare le procedure per dichiarare Bill Clinton – e potenzialmente anche Hillary – in oltraggio al Congresso.

Perché non vogliono testimoniare sul caso

I Clinton, sottolineano i loro legali, “hanno già fornito le poche informazioni che hanno su Epstein”, parlando volontariamente sotto giuramento di fronte a Comer.

E non hanno intenzione di aggiungere altro, così come da loro stesso spiegato in una lunga lettera inviata direttamente al presidente della commissione.

Del testo è entrato il possesso il New York Times, che ne ha diffuso i tratti più salienti e le motivazioni avanzate dai Clinton.

“Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza. – scrive la coppia – Per noi è arrivato quel momento”.

“Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all’interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici” concludono.

Ciò che qui è sottinteso è il modo in cui la commissione starebbe cercando nuovi capri espiatori per distogliere l’attenzione dai legami che intercorsero tra Epstein e l’attuale Presidente Donald Trump.

Il legame di Bill Clinton con Epstein

Bill Clinton conosceva Jeffrey Epstein, frequentava le isole private dell’imprenditore e partecipava ai party da lui organizzati.

Nelle foto diffuse dal dipartimento di Giustizia, l’ex Presidente compare accanto all’imprenditore suicida in più occasioni.

Vi sono testimonianze di Clinton a bordo del jet privato di Epstein, seduto accanto a una giovane ragazza.

Ancora, si vede Clinton nuotare nella piscina della villa di Epstein assieme alla complice Ghislaine Maxwell.

Non è noto se Hillary fosse a conoscenza o meno delle frequentazioni del marito, lei nelle foto non compare mai.