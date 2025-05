Bill Gates attacca Elon Musk, il Ceo di Tesla accusato di "uccidere bambini": scontro tra miliardari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha duramente attaccato Elon Musk per i tagli che il dipartimento del Governo americano da lui guidato, il Doge, ha effettuato al programma di aiuti internazionali Usaid, che rischierebbero di causare la morte dei bambini più poveri del mondo.

L’accusa di Bill Gates

In un’intervista al Financial Times, il miliardario e fondatore di Microsoft Bill Gates ha accusato Elon Musk, proprietario di Tesla e a capo del Dipartimento per l’Efficienza del Governo americano (Doge), di “uccidere i bambini più poveri del mondo”.

“L’immagine dell’uomo più ricco del mondo che uccide i bambini più poveri del pianeta non è piacevole. Mi piacerebbe che incontrasse i bambini che oggi vivono con l’Hiv perché ha deciso di tagliare quei fondi” ha dichiarato Bill Gates.

Fonte foto: ANSA Campagna vaccinale contro la poliomielite finanziata dalla Gates foundation

Gates ha anche ricordato un caso in cui Musk avrebbe sospeso gli aiuti americani agli ospedali che combattono l’Hiv nella provincia di Gaza, in Mozambico, convinto che gli Stati Uniti stessero distribuendo preservativi nella Striscia di Gaza, in Medio Oriente.

I tagli a Usaid

Il riferimento di Bill Gates è soprattutto ai tagli effettuati dal Doge a Usaid, l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti. Dal 1961 si occupa di vari piani di aiuti umanitari in tutto il mondo, e fu istituita dal presidente Kennedy.

Negli anni Usaid è diventata fondamentale per le istituzioni che combattono alcune malattie particolarmente dannose nei Paesi meno sviluppati del mondo.

I fondi e i progetti finanziati da Usaid hanno permesso di debellare la poliomielite in diversi Paesi africani e hanno limitato negli stessi la diffusione dell’Aids con ampie campagne di prevenzione e profilassi.

Musk ha smantellato completamente l’agenzia per ordine di Donald Trump, sostenendo che portava avanti cause di sinistra, dannose per gli Stati Uniti.

Bill Gates devolverà il suo patrimonio in beneficenza

Gates sostiene che la fine di Usaid avrà effetti devastanti, soprattutto sui bambini dei Paesi più poveri del mondo. Aumenterà il rischio di trasmissione di malattie gravi e alcune che erano quasi state debellate, riprenderanno vigore.

Bill Gates è sempre stato molto attivo nella beneficenza, grazie alla Gates foundation. Durante l’intervista al Financial Times, il miliardario ha annunciato che lascerà alla fondazione il 99% del suo patrimonio, in modo che possa essere utilizzato per “migliorare vite in tutto il mondo”.