Bill Gates e i rischi dell'AI tra bioterrorismo e attacchi hacker, "è più pericolosa delle armi nucleari"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha lanciato un allarme sui rischi legati all’uso improprio dell’AI da parte di malintenzionati, evocando scenari catastrofici legati al bioterrorismo e a devastanti attacchi hacker. Gates definisce questa tecnologia “più pericolosa delle armi nucleari”, contestando la linea dell’autoregolamentazione aziendale e chiedendo norme governative severe e trasparenti.

L’allarme di Bill Gates su hacker e bioterrorismo

Un tempo tra i più convinti ottimisti sul futuro dei modelli intelligenti, Bill Gates ha nettamente inasprito i toni per mettere in guardia la comunità internazionale dalle minacce imminenti legate all’AI.

Parlando con i media internazionali e con L’Osservatore Romano, il cofondatore di Microsoft ha sottolineato come la combinazione tra malintenzionati e i più avanzati strumenti di AI rappresenti il pericolo più estremo mai affrontato dall’umanità.

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L’attenzione si concentra in particolare sulle armi biologiche, dove la capacità di sintetizzare agenti patogeni letali “ha superato la soglia per dare a un bioterrorista il potere di uccidere centinaia di milioni di persone”. Gates individua nella sicurezza informatica una vulnerabilità sistemica, prefigurando attacchi hacker in grado di mandare fuori uso intere infrastrutture e mettere in ginocchio gli Stati nazionali.

La scontro sull’autoregolamentazione dell’AI da parte delle Big Tech

Nel commentare la gestione dei rischi ambientali e tecnologici, Bill Gates si è scagliato contro la proposta di affidare la sicurezza dei sistemi all’autoregolamentazione spontanea dei colossi del settore.

“L’idea che per la tecnologia più pericolosa mai inventata dall’uomo le aziende rappresentino l’unico contrappeso a disposizione della società è semplicemente folle”, ha rimarcato l’ex magnate, definendo la tecnologia persino “più pericolosa delle armi nucleari”.

Gates ritiene fondamentale un intervento diretto delle autorità per obbligare gli sviluppatori a integrare nei software registri di monitoraggio e rigidi protocolli di tracciamento, esprimendo comunque scetticismo verso i semplici interruttori di emergenza, poiché il rischio immediato non deriva da un’AI che sfugge autonomamente al controllo, ma dall’uso deliberatamente criminale che le persone possono farne.

Il confronto con l’enciclica di Papa Leone XIV

A margine dell’analisi sui rischi della tecnologia, Gates ha voluto commentare il testo dell’enciclica Magnifica humanitas firmata da Papa Leone XIV, definendola una base solida e illuminante per governare la transizione in corso.

Il filantropo ha espresso sintonia con la linea del Pontefice, evidenziando come la priorità non debba essere quella di bloccare i progressi, bensì di “preservare attivamente ciò che c’è di umano”, evitando di delegare alle macchine compiti relazionali come l’insegnamento, la cura della salute o le decisioni giudiziarie.

Gates ha infine ribadito l’urgenza di una risposta politica condivisa sulle misure di prevenzione, prima che sia troppo tardi: “Temo che ci possa volere un attacco informatico serio o un grave episodio di bioterrorismo perché il sistema politico affronti la questione con tutta la serietà che richiede”.