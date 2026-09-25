Bill Gates e la previsione sull'AI, "distruggerà posti di lavoro, questa tecnologia è la più potente"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uno dei più grandi quesiti contemporanei è come evolverà l’AI e quali conseguenze avrà sugli esseri umani. Sulla questione è intervenuto anche Bill Gates. Nell’ultimo periodo sono stati gli stessi sviluppatori dell’intelligenza artificiale a mettere in guardia sui possibili rischi relativi all’avanzamento tecnologico senza freni. Il tema è divisivo: da un lato ci sono gli apocalittici, che ritengono che l’AI distruggerà posti di lavoro e addirittura la razza umana per come la conosciamo, dall’altro lato ci sono gli ottimisti, che credono che i nuovi strumenti saranno sfruttati per migliorare le condizioni di vita dell’uomo.

AI, le riflessioni di Bill Gates: “Le regole le devono dettare i governi”

Il fondatore di Microsoft è stato intervistato dal quotidiano L’Avvenire, evidenziando che gli stessi protagonisti del settore dell’AI sono consapevoli di quanto la situazione sia preoccupante.

Bill Gates ha spiegato che le aziende stanno tentando di darsi strutture che non rispondano soltanto alle logiche del profitto, ma il problema è che una simile dinamica funzionerebbe solo se ci fosse una sola azienda a gestire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Invece lo scenario è più variegato. Ciò significa che se una realtà si ferma, le altre avanzano e il problema rimane.

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“La risposta allora è chiara – ha ragionato il filantropo – l’industria può fare la diagnosi, ma le regole devono venire dall’esterno, dai governi. Ma i governi non lo stanno facendo. Per questo sto mettendo in gioco tutta la credibilità e reputazione della mia carriera per dire: non stiamo dando abbastanza attenzione al problema, non stiamo facendo abbastanza per ridurre i danni possibili, né per cogliere i benefici possibili”.

Bill Gates: “Non abbiamo mai affrontato nulla come l’IA”

Papa Leone XIV ha sostenuto che per l’intelligenza artificiale non servono solo regole, ma anche scelte comuni che mettano la persona al centro. Per Gates si tratta di un pensiero più che giusto e condivisibile. Il punto è come arrivare a decisioni che sappiano cogliere tale aspetto.

“Non abbiamo mai affrontato nulla come l’IA – ha continuato a riflettere l’imprenditore – La difficoltà è che molti pensano all’IA come alle tecnologie precedenti e credono che si aggiusterà tutto da sé, magari con qualche dolore di transizione. Ma non è così. L’IA è assai più dirompente di qualsiasi tecnologia emersa finora, comprese quelle su cui ho avuto la fortuna di lavorare, il personal computer e internet. Per molti versi eguaglia o supera la cognizione umana. Sarà un test inaudito per l’umanità”.

Secondo Gates, interrompere tutto oggi non è la strada giusta da intraprendere perché si rinuncerebbe a molti aspetti positivi. Ci si precluderebbe di trovare cure per le malattie, di usare strumenti contro il cambiamento climatico e di sfruttare altri aiuti.

La profezia: “Molti posti di lavoro andranno perduti”

C’è poi il capitolo lavoro. Secondo diversi analisti, l’AI avrà un impatto dirompente su svariati settori. Per Gates bisogna distinguere due fasi: quella iniziata ora, la transizione, e quella che arriverà in futuro, forse tra vent’anni, in cui l’IA e i suoi robot umanoidi potrebbero occuparsi di coltivare, trasformare e distribuire gran parte del cibo, delle costruzioni, dei servizi.

“Un mondo in cui tutti i bisogni umani saranno delegati – ha aggiunto il fondatore di Microsoft – Sarà una fase che porrà domande profonde su come impiegare il proprio tempo e su cosa significhi essere umani, ma di quello si occuperanno i più giovani. La mia urgenza riguarda la transizione, durante la quale molti lavori andranno perduti: prima quelli impiegatizi, poi, con gli umanoidi, quelli manuali”.

Per far fronte a questo eventuale cambiamento, secondo Gates, si dovrà cambiare la struttura fiscale: “È un dibattito che spero di guidare non solo nell’industria, ma nelle università e tra i cittadini, perché in modo democratico possano aiutarci a scegliere”.

Il magnate ha poi spiegato quali sono, a suo avviso, alcuni lavori che non dovrebbero mai essere delegati a un robot: “Una giuria, un giudice, un sacerdote. Non credo che dovremmo sostituirli. Così la cura dei bambini, o certa assistenza medica. In altri campi, come l’insegnamento e la medicina, si possono riservare alcune attività agli esseri umani senza però escludere del tutto l’IA: in Africa, dove i medici scarseggiano, può aiutare. Alcune comunità, poi, decideranno di usare meno questa tecnologia”.

“E in una crisi mentale notturna – ha continuato – un assistente virtuale predisposto a intervenire e poi passare la parola a un umano quando necessario può essere utile. Stiamo avviando il dialogo su quali lavori riservare all’uomo. Alcune comunità, poi, decideranno di usare meno questa tecnologia: pensiamo agli Amish, e ce ne saranno altre”.