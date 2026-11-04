Bill Gates svela i 4 lavori che resisteranno all'AI mentre Microsoft pensa a far dimettere 60 mila dipendenti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Secondo Bill Gates, quattro lavori riusciranno a resistere all’AI. Microsoft, l’azienda da lui co-fondata, ha offerto pacchetti di incentivi all’esodo volontario a 60 mila dipendenti, oltre un quarto della sua forza lavoro. La mossa di Microsoft è stata interpretata come l’ultimo tentativo dell’azienda, che ha investito somme ingenti in infrastrutture per l’intelligenza artificiale, di snellire l’organico senza dover ricorrere a un’altra ondata di licenziamenti forzati.

La previsione di Bill Gates sull’Intelligenza Artificiale

Secondo Bill Gates, l’Intelligenza Artificiale avrà un impatto tale sul mondo del lavoro che solo quattro professioni riusciranno a sopravvivere all’AI: si tratta di programmatori, biologi, lavoratori del settore energetico e atleti professionisti.

Nel corso di un suo intervento a The Tonight Show con Jimmy Fallon, il co-fondatore di Microsoft aveva scherzato sull’argomento: “Sapete, come nel baseball. Non vorremo certo guardare i computer giocare a baseball!”. Secondo Bill Gates, non avremo bisogno degli esseri umani “per la maggior parte delle cose”.

La mossa di Microsoft per snellire l’organico

Business Insider ha reso noto che Microsoft sta offrendo incentivi all’esodo a circa 60 mila suoi dipendenti. “L’offerta”, stando a quanto spiegato dalla responsabile delle risorse umane Amy Coleman, “riflette un aspetto importante del nostro approccio al cambiamento: creare maggiore flessibilità e, laddove possibile, più opportunità per i dipendenti di plasmare il loro futuro professionale”.

L’offerta è rivolta ai dipendenti di Microsoft idonei negli Stati Uniti d’America, in Canada, in India e nel Regno Unito, di livello 70 (che include anche i dirigenti senior dell’azienda) e di livello inferiore. Sono esclusi i dipendenti che operano nelle organizzazioni di vendita, in alcuni team di ingegneria e in alcune funzionalità aziendali non meglio precisate.

I dipendenti idonei avranno tempo fino all’inizio del mese di dicembre per decidere se accettare l’offerta formulata da Microsoft e lasciare l’azienda alla fine dell’anno.

Al momento non sono previsti altri programmi di incentivi all’esodo volontario da parte di Microsoft, come confermato da un suo portavoce.

Il programma di prepensionamento volontario di Microsoft

L’offerta di incentivi all’esodo volontario segue il programma di prepensionamento volontario già messo in atto da Microsoft, che ha offerto un incentivo a circa 9 mila dipendenti idonei in base all’età e all’anzianità di servizio.

In base a quanto riferito nel mese di giugno, circa un terzo dei dipendenti aventi diritto aveva aderito al programma.