È una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista una bambina, la sua famiglia e la Polizia di Stato di Foligno. Un gattino abbandonato è stato salvato e adottato grazie all’intervento degli agenti, durante un controllo di routine in città. L’episodio si è verificato due giorni fa in viale Roma, quando la piccola, accompagnata dai genitori, ha affidato l’animale alle forze dell’ordine, non potendo tenerlo con sé. Il giorno successivo, la famiglia ha deciso di adottare il cucciolo, restituendo così il sorriso alla bambina.

Il racconto della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta durante un normale posto di controllo in viale Roma, a Foligno. Gli agenti sono stati avvicinati da una bambina che, insieme ai suoi genitori, teneva in braccio un piccolo gattino trovato poco prima in strada. La bambina, pur dispiaciuta di non poterlo portare a casa, ha scelto di affidarlo ai poliziotti, certa che avrebbero saputo prendersene cura.

La scelta della bambina e l’intervento degli agenti

La decisione della piccola di consegnare il gattino agli agenti è stata dettata dal desiderio di metterlo in salvo. Gli operatori della Polizia hanno quindi attivato le procedure previste dalla normativa per l’affidamento di animali abbandonati. Nel frattempo, una poliziotta, nota per il suo amore verso gli animali, si è offerta di prendersi cura temporaneamente del cucciolo, assicurandogli così un ambiente sicuro e protetto.

Il ritorno della famiglia e l’adozione

Il giorno seguente, in modo del tutto inaspettato, la bambina si è presentata nuovamente presso il Commissariato di Foligno, accompagnata dai genitori. Questi ultimi hanno spiegato agli agenti che, di fronte alle insistenti richieste della figlia, avevano deciso di accogliere il gattino nella loro famiglia. L’animale, che si trovava in buone condizioni di salute, è stato così restituito alla bambina, che ha potuto finalmente riabbracciarlo.

Un ringraziamento speciale agli agenti

La vicenda si è conclusa con un gesto di gratitudine da parte della piccola protagonista. La bambina, felice per l’esito della storia, ha voluto ringraziare i poliziotti consegnando loro un disegno realizzato di suo pugno. Un piccolo ma significativo segno di riconoscenza per l’aiuto ricevuto e per la sensibilità dimostrata dagli agenti nei confronti degli animali e dei cittadini più giovani.

Una storia che scalda il cuore

L’episodio ha suscitato emozione e apprezzamento tra i residenti di Foligno, diventando simbolo di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza degli agenti, unita alla determinazione della bambina, ha permesso di salvare una vita e di regalare un lieto fine a una storia che avrebbe potuto avere un epilogo diverso. Un esempio di come, anche nei piccoli gesti quotidiani, si possano trovare solidarietà e umanità.

