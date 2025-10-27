Bimba denuncia gli abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro, coppia arrestata a Monreale vicino Palermo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Da tempo avrebbe subito abusi sessuali dai genitori. Poi ha trovato il coraggio e ha avviato la chiamata al Telefono Azzurro, che ha inviato la segnalazione ai carabinieri. Questa storia viene da Monreale, in provincia di Palermo, dove i militari della compagnia locale hanno proceduto all’arresto di una coppia. 30 anni lei, 44 lui. Secondo i primi riscontri la bimba sarebbe stata costretta a più riprese a prendere parte ad atti sessuali insieme al fratello più grande. I due minori sono stati trasferiti in una comunità protetta.

La chiamata al Telefono Azzurro

Come apprende Fanpage la vicenda inizia ad agosto. Un giorno una bimba ha composto il numero del Telefono Azzurro per denunciare presunti abusi sessuali perpetrati dalla madre (30 anni) e dal compagno.

Violenze, queste, che la piccola avrebbe subito insieme al fratello più grande. Secondo la sua versione la coppia avrebbe costretto i due minori a partecipare ad atti sessuali, ripetutamente, tra le mura di casa.

La bambina e il fratello più grande sarebbero figli naturali della donna. Gli operatori del Telefono Azzurro hanno subito inviato la segnalazione ai carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini.

I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno individuato una situazione di isolamento sociale e degrado in una casa di Monreale (Palermo). Gli abusi e le violenze sessuali avrebbero avuto luogo in più episodi.

Due arresti a Monreale, Palermo

Lunedì 27 ottobre sono scattate le manette. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno proceduto con la perquisizione. Dall’interno della casa sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi elettronici che secondo la Procura potrebbero essere utili alle indagini.

La coppia, una donna di 30 anni e il suo compagno di 44, è stata arrestata e trasferita presso il carcere Pagliarelli. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e i due minori sono stati trasferiti presso una comunità protetta.

La nota dell’organizzazione

Appresa la notizia dell’arresto della coppia, lo staff del Telefono Azzurro ha pubblicato una nota sui canali social ufficiali. “Il recente caso di Monreale ci ricorda quanto sia fondamentale garantire a bambini e adolescenti un luogo sicuro dove poter parlare e chiedere aiuto”, ha scritto l’organizzazione.

“Troppo spesso la violenza sui minori si consuma nel silenzio”, si legge. “Ascoltare è il primo passo per proteggerli”, conclude lo staff.

Il precedente a Maddaloni

Recentemente un caso analogo ha avuto luogo a Maddaloni (Caserta). Un 13enne aveva chiamato il Telefono Azzurro dopo essere stato adescato su Internet da uno sconosciuto che gli aveva proposto un incontro. Il sospettato si spacciava per adolescente e i due avevano scelto di incontrarsi alla stazione ferroviaria di Caserta.

All’appuntamento si era presentato un uomo che aveva invitato il ragazzino a salire sulla sua auto per poi condurlo nella sua abitazione. All’interno della casa dell’uomo si sarebbe consumato l’abuso.