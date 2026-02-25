Bimba di 10 mesi di Rieti morta dopo essere stata soffocata dal padre mentre dormivano nello stesso letto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime e stato di ipossia al Policlinico Gemelli di Roma. Era rimasta soffocata dal padre mentre dormivano insieme nel letto. Il gesto sarebbe stato del tutto involontario. La piccola era stata trasferita nella Capitale dopo essere arrivata in arresto cardiaco all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. È stata quindi trasportata d’urgenza con l’elisoccorso, al termine di un lungo tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del Pronto soccorso reatino.

Arresto cardiaco e rianimazione al Pronto soccorso di Rieti

La bimba è stata condotta in ospedale nella mattinata di martedì dai familiari, già in condizioni disperate. I medici del San Camillo de Lellis hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, riuscendo a stabilizzarla dopo diversi minuti.

Una volta ripristinate le funzioni vitali, la bambina è stata intubata e trasferita in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche più gravi.

All’arrivo nella struttura capitolina, la paziente presentava un quadro di grave ipossia, compatibile con una prolungata mancanza di ossigeno. Ci sarebbe stato, infatti, un arresto cardiaco protratto a sua volta causa di un danno cerebrale irreversibile.

L’ipotesi del soffocamento durante il sonno col padre

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti spicca quella di un soffocamento accidentale avvenuto durante il sonno. La bambina avrebbe dormito nello stesso letto con il padre, circostanza che potrebbe aver determinato una compressione involontaria o una difficoltà respiratoria fatale.

La condivisione del letto tra genitori e neonati è una pratica diffusa, ma ritenuta potenzialmente rischiosa da diverse società scientifiche. Proprio a causa del pericolo di ostruzione delle vie aeree nei bambini più piccoli.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle autorità, che stanno raccogliendo le testimonianze dei familiari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo gli investigatori, padre e figlia si erano addormentati insieme nel letto la sera di sabato. Durante la notte, l’uomo si sarebbe però girato nel sonno finendo addosso alla bambina.

Solo al risveglio, domenica mattina, il papà si sarebbe accorto che la figlia non era cosciente. La piccola presentava un colorito cianotico e un respiro quasi assente. A quel punto l’uomo ha allertato subito il 112.

Al momento non risultano dunque elementi che facciano ipotizzare responsabilità diverse da un tragico incidente domestico. I medici avevano dichiarato la prognosi riservata mentre la piccola era assistita nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Gemelli. Poi il tragico epilogo.