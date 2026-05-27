Bimba di 11 anni morta ad Aprilia dopo essere stata travolta da un'auto, era in bici: malore per la conducente

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Una bimba di undici anni è morta dopo essere stata investita da un’auto ad Aprilia, in provincia di Latina, mentre era in bici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Alla guida della macchina c’era una donna che ha avuto un malore.

La bimba morta in bici

La bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un’auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile, lungo la strada che congiunge la via Pontina con la Nettunense.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, un’auto medica e anche un’eliambulanza.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, le ferite riportate si sono rivelate fatali e per la minore non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. Il tratto di strada interessato, non nuovo a incidenti stradali, è stato temporaneamente chiuso.

Il malore della conducente

La donna alla guida del veicolo si è fermata immediatamente per prestare soccorso.

Lo shock per l’accaduto le avrebbe provocato un improvviso malore ed è stata portata agli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno.

La conducente avrebbe 56 anni ed era alla guida di una Citroen C1.

Le indagini sull’incidente

All’arrivo degli agenti, la conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti, tra alcol test e narcotest. Gli investigatori hanno inoltre disposto il sequestro del cellulare della donna.

Presso la procura della Repubblica di Latina, il 28 maggio verrà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia.

Secondo quanto si apprende, la bambina si stava immettendo da via Tesino nella centrale via del Genio Civile quando è stata investita dalla Citroen C1.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.