Bimba di 11 mesi ingerisce una pasticca di ketamina, ricoverata in terapia intensiva: denunciata la madre

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una pasticca di ketamina. È successo nella periferia nord-est di Roma, nella zona popolare dell’Albuccione, nel territorio comunale di Guidonia. Tre persone, tra cui la madre della bambina, sono stati denunciati a piede libero. La bambina è ricoverata in terapia intensiva.

Neonata di 11 mesi ingerisce ketamina: è grave

La bambina, di appena 11 mesi, è stata ricoverata alle 18 di sabato 18 aprile al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono state definite “stabili con parametri nella norma” dai medici, ma la piccola si trova comunque nel reparto di terapia intensiva.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti delle case popolari dell’Albuccione, allarmati dalle urla disperate della madre, che teneva in braccio la bambina.

ANSA

Ricoverata in terapia intensiva al Gemelli, denunciata la madre

Sul posto è giunto un elicottero del 118, che ha immediatamente trasportato la bambina al Gemelli. In ospedale, i medici hanno appurato che la bambina aveva assunto ketamina per via orale. A quanto pare, la piccola avrebbe trovato la pasticca in un box per bambini.

Lei e la madre vivono momentaneamente in una casa famiglia, ma sabato pomeriggio si trovavano in casa di alcuni amici a Guidonia. Secondo quanto raccontato dai proprietari di casa, la sera prima un amico – che farebbe uso di ketamina – si trovava nell’appartamento.

Gli agenti del commissariato di Tivoli hanno perquisito l’appartamento e denunciato a piede libero la madre della piccola e i due amici residenti nella casa. Per i tre il reato ipotizzato è quello di lesioni personali colpose.

Cos’è la ketamina

La ketamina è un farmaco originariamente sviluppato negli anni ’60 come anestetico, ancora oggi utilizzato in ambito medico e veterinario per le sue proprietà analgesiche e sedative.

Negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione anche nel campo della psichiatria, dove viene impiegata – in contesti controllati – per il trattamento della depressione resistente. Tuttavia, la sostanza è nota per il suo uso ricreativo illecito, legato agli effetti dissociativi e allucinogeni che può provocare.

Proprio per questa duplice natura, la ketamina resta al centro di un dibattito tra potenziale terapeutico e rischi legati all’abuso. Gli effetti dell’ingestione di ketamina, per una bambina di appena 11 mesi, come accaduto alla periferia di Roma, possono essere estremamente pericolosi.