È stata una notte di paura ma anche di speranza e coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della Polizia di Stato hanno salvato la vita di una bambina di 14 mesi colta da una grave crisi respiratoria. L’intervento, avvenuto nel cuore della notte, ha visto protagonisti Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di P.S. Sant’Ippolito, che sono riusciti a trasportare d’urgenza la piccola Alice al pronto soccorso, permettendole di ricevere le cure necessarie e di sopravvivere.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lungo via Tiburtina, una delle arterie principali della Capitale. Nel corso del loro turno notturno, Jacopo e Gaia hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava insistentemente e il traffico bloccato.

Avvicinandosi al veicolo, i due agenti hanno trovato un padre in evidente stato di panico: la sua bambina, seduta sul seggiolino, respirava a fatica e stava perdendo conoscenza. In quei momenti drammatici, ogni secondo si è rivelato fondamentale. Senza esitazione, Jacopo e Gaia hanno allertato la Sala Operativa e ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo di sirene e lampeggianti, così da poter intervenire rapidamente.

La corsa contro il tempo verso l’ospedale

È iniziata così una vera e propria corsa contro il tempo tra le vie di Roma: la pattuglia della Polizia di Stato ha guidato il convoglio, con l’auto del padre subito dietro. Le altre vetture si sono spostate per lasciare libero il passaggio, mentre ogni semaforo superato e ogni curva percorsa rappresentavano un passo in più verso la salvezza della piccola Alice.

L’arrivo al Policlinico e il lieto fine

Grazie alla prontezza e alla lucidità dei due agenti, la bambina è stata trasportata in pochi minuti al Policlinico Umberto I di Roma, dove ha ricevuto immediatamente le cure necessarie. Dopo attimi di grande tensione, il respiro di Alice è tornato regolare e il padre, commosso, ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Il commovente incontro dopo il salvataggio

Nei giorni successivi all’intervento, Jacopo e Gaia hanno avuto la possibilità di incontrare nuovamente la piccola Alice e i suoi genitori. L’incontro si è trasformato in un momento di profonda emozione: appena ha rivisto Gaia, la bambina ha allungato le braccia verso di lei e si è stretta forte al suo collo, come se avesse riconosciuto la sua salvatrice in divisa. Alice non voleva più separarsi da Gaia, la guardava con i suoi occhi grandi e limpidi, e ogni suo sorriso sembrava un piccolo “grazie” per la vita che le era stata restituita.

Il ringraziamento dei genitori e il valore dell’umanità

La scena ha commosso tutti i presenti: i genitori, con le lacrime agli occhi, hanno ringraziato Jacopo e Gaia per aver salvato la vita della loro bambina. Gli agenti, stringendo Alice tra le braccia, hanno rivissuto l’intensità di quella notte e la soddisfazione di aver compiuto un gesto di grande umanità.

