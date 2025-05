Bimba di 14 mesi sparita da oltre un anno ritrovata e positiva alla cocaina: viveva in stato di abbandono

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una bambina di 14 mesi è stata ritrovata in condizioni di abbandono a Novara, dopo essere scomparsa per oltre un anno. La piccola è stata affidata a una donna pregiudicata e tossicodipendente, mentre tre persone sono indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali.

Il ritrovamento della bambina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la bambina è stata rintracciata dalla Squadra mobile di Novara e sottoposta a controlli medici presso l’ospedale Maggiore, dove è risultata positiva alla cocaina. La vicenda è emersa quando una donna italiana ha denunciato la scomparsa della figlia, portata via dall’uomo con cui aveva una relazione.

Le indagini e gli arresti

I poliziotti hanno identificato l’uomo, uno straniero irregolare con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, possesso di armi clandestine e stupefacenti. Dopo mesi di ricerche, l’uomo è stato trovato in un locale notturno e fermato. Ha confessato di aver affidato la bambina alla donna presso cui è stata trovata.

Provvedimenti legali

Vista la gravità della situazione, la bambina è stata affidata a una struttura protetta. Entrambi i genitori e la donna affidataria sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. La Procura per i minorenni di Torino è stata informata e ha chiesto l’apertura di una procedura di adottabilità per garantire alla minore un contesto di vita adeguato.

