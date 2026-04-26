Bimba di 18 mesi incastrata nel tosaerba a Loria vicino Treviso, lo guidava il padre: è in pericolo di vita

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Una bimba di 18 mesi è in pericolo di vita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba a Loria, in provincia di Treviso. La piccola sarebbe stata centrata dal padre durante una manovra, ad assistere alla scena c’era anche la madre. La bambina ha riportato lesioni gravi ed è ricoverata all’ospedale di Padova.

Bimba incastrata nel tosaerba

La bambina di 18 mesi stava giocando nel giardino di casa con la madre mentre il padre tosava l’erba alla guida di un trattorino.

Durante una manovra, il genitore, di 30 anni, avrebbe centrato la piccola che sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote.

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Anche la madre 29enne era presente quando si è verificato l’incidente.

I genitori hanno immediatamente portato la figlia in auto all’ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Bimba in gravi condizioni

La bambina è arrivata all’ospedale di Castelfranco Veneto intorno alle 18.00 ma, un’ora e mezza più tardi, insieme alla madre è stata elitrasportata all’ospedale di Padova.

Le lesioni riportate sono apparse sin da subito di estrema gravità.

Nonostante i primi interventi chirurgici d’urgenza effettuati nel presidio castellano, le condizioni cliniche della piccola sono rimaste critiche a causa della profondità delle ferite subite durante l’impatto con le lame del macchinario agricolo.

La bimba ha riportato gravi lesioni e, al momento, la prognosi è riservata e sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.