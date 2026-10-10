Bimba di 2 anni investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone (Verona), è in gravissime condizioni

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Una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nel cortile di casa, a Casaleone, in provincia di Verona. La piccola è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva pediatrica in ospedale.

La bambina investita da un’auto

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10.45 del 10 ottobre in una proprietà privata di Casaleone, in via Borghetto.

La bambina sarebbe stata accidentalmente investita mentre si trovava nel cortile di casa.

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L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono stati inviati un elicottero, un’automedica e un’ambulanza infermierizzata.

La bambina in gravi condizioni

La piccola, dopo le prime procedure di soccorso, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale pediatrico di Verona Borgo Trento per ricevere tutte le cure necessarie.

La bambina avrebbe due anni e nell’impatto ha riportato un trauma facciale.

È ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica e sarebbe in gravissime condizioni.

Le indagini sull’accaduto

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo come è avvenuto l’incidente.

Sul posto, insieme ai soccorsi, sono infatti arrivati anche i carabinieri per accertare come l’auto abbia investito la bambina.

Ancora non sono emerse informazioni sul conducente della vettura e sulla presenza dei genitori nel cortile in cui è stata investita la bimba.