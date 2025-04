Bimba di 2 anni lasciata in auto sotto il sole a Noceto, i carabinieri la salvano: cosa stava facendo la madre

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una bambina salvata e una madre denunciata il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Noceto. Nel pomeriggio del 3 aprile, una pattuglia ha estratto una bambina di quasi due anni da un’auto chiusa a chiave e sotto il sole cocente, dopo che un cittadino aveva segnalato la situazione. La madre, una 37enne straniera, è stata denunciata per abbandono di minori.

Il salvataggio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto in Piazza Adami, dove un suv nero era parcheggiato da oltre venti minuti. All’interno, i militari hanno trovato la bambina seduta sul seggiolino posteriore, con i finestrini chiusi e il viso paonazzo. Preoccupati per le sue condizioni, hanno rotto il finestrino posteriore laterale del bagagliaio per estrarla e metterla in sicurezza.

La denuncia

La madre della bambina è stata rintracciata nei negozi della zona e denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per abbandono di minori. Inoltre, è stata sanzionata amministrativamente per aver trasportato la figlia su un sedile privo del dispositivo anti-abbandono obbligatorio. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale, in ossequio al principio di presunzione di innocenza.

Le condizioni della bambina

Il personale sanitario della Croce Rossa di Pontetaro è intervenuto per verificare le condizioni della bambina, che fortunatamente stava bene, sebbene sudata e accaldata. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha scongiurato emergenze sanitarie.

Testimonianze e reazioni

Al termine delle operazioni, i militari hanno ascoltato alcuni testimoni, tra cui il cittadino che aveva segnalato la situazione. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono avvicinati per offrire supporto e manifestare preoccupazione per il potenziale tragico epilogo.

Fonte foto: IPA