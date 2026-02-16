Bimba di 2 anni morta a Bordighera, i dubbi di Bruzzone sul compagno di Manuela Aiello e il trasporto in auto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberta Bruzzone ritiene insufficiente l’ipotesi di omicidio preterintenzionale nel caso della bimba morta a Bordighera: per la criminologa, se è stato usato un oggetto contundente si può configurare omicidio volontario. Mentre l’autopsia rivela trauma cranico e lesioni multiple, Bruzzone solleva dubbi anche sul rapporto fra il compagno e la madre della piccola, che potrebbe a suo avviso aver giocato un ruolo nella vicenda.

Bimba morta a Bordighera, i dubbi di Bruzzone

L’autopsia della bimba di 2 anni morta a Bordighera ha mostrato lividi ed ecchimosi su tutto il corpo, che gli inquirenti ritengono non compatibili con cadute accidentali ma piuttosto con percosse e possibili colpi inferti con corpi contundenti.

In un intervento a “La vita in Diretta”, la criminologa Roberta Bruzzone ha espresso il suo punto di vista, in una riflessione che lei stessa ha definito “fuori dai denti”.

“Faccio veramente fatica a trovare delle parole consone al rispetto nei confronti dei nostri telespettatori” ha esordito. “Se dovesse emergere che oltre a questo pestaggio sia anche stato utilizzato un oggetto contundente, a questo punto il preterintenzionale come modalità omicidiaria mi diventa un po’ stretta come ipotesi”.

Secondo quanto emerso dall’autopsia, la piccola presentava un trauma cranico, possibile causa di un’emorragia cerebrale, oltre a lesioni multiple su dorso, addome, gambe e labbro superiore.

“Nel momento in cui tu massacri di botte, perché questa è l’ipotesi investigativa, una bambina di circa due anni e addirittura la colpisci violentemente al capo con un oggetto contundente, io più che di preterintenzionale parlerei di omicidio volontario, perché con un soggetto vittima con queste caratteristiche non è che puoi ipoteticamente sperare di non ucciderla”.

Il ruolo del compagno

I magistrati della Procura di Imperia hanno disposto l’arresto della madre, Manuela Aiello. La donna avrebbe raccontato versioni contraddittorie sugli eventi, sostenendo che i lividi fossero il risultato di cadute accidentali.

Gli inquirenti ritengono che la piccola sia deceduta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio in un’abitazione a Perinaldo, dove la madre si trovava con il compagno, anch’egli indagato. La bimba sarebbe poi stata caricata già morta in auto e portata a casa.

Bruzzone ha sollevato ulteriori dubbi sul comportamento della madre durante il trasferimento della bimba e sul tentativo di fornire spiegazioni non convincenti ai soccorritori e agli investigatori, un elemento che a suo avviso potrebbe riflettere anche dinamiche psicologiche complesse.

“Per ipotizzare la caduta dalle scale, chiaramente bisognava comunque essere collocati in un luogo idoneo, l’altra abitazione così non poteva essere, in più il soggetto in questione voleva allontanarsi dall’ipotesi di essere coinvolto” ha detto la criminologa, parlando del compagno della donna.

“Probabilmente quella è anche una richiesta che arriva, immagino, da lui. Purtroppo questa è una donna, l’ennesima, che pur di salvaguardare una relazione malevola, tossica e distruttiva, ce la possiamo immaginare, arriva addirittura a comprire un omicidio. Io mi domando davvero come sia possibile che ancora oggi abbiamo soggetti di questo tipo”.