Bimba di 2 anni morta a Bordighera, il compagno di Manuela Aiello indagato per omicidio preterintenzionale

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta nella sua casa di Bordighera, in provincia di Imperia. La madre, la 43enne Manuela Aiello, colei che ha chiamato i soccorsi, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale: nel registro degli indagati, però, è finito anche il compagno, un 42enne originario di Perinaldo, comune nell’Imperiese. L’ipotesi di reato sarebbe la stessa.

Indagato il compagno di Manuela Aiello

La Procura di Imperia, come riportato da ANSA, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il compagno della madre della bimba con l’accusa di omicidio preterintenzionale (lo stesso reato contestato alla 43enne, in carcere).

La casa dell’uomo, dove Manuela Aiello – durante l’udienza di convalida dell’arresto – avrebbe dichiarato di aver trascorso la notte insieme alle figlie prima del decesso della più piccola, sarebbe stata sequestrata.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il racconto della donna

Nel dettaglio, la donna avrebbe raccontato di aver lasciato le più grandi, di 9 e 10 anni, proprio a casa del compagno, per recarsi a Bordighera e sbrigare alcune commissioni, spesa compresa.

Manuela Aiello, riporta ANSA, sarebbe uscita verso le 8:30, per rientrare intorno alle 12: tre ore e mezzo in tutto.

Chi è il compagno della madre

Manuela Aiello avebbe riferito di conoscere il compagno da tempo, addirittura da quando era ancora 15enne, ma di avere poi perso i contatti fino ad alcuni mesi fa, quando sarebbe iniziata la frequentazione.

Secondo AGI, si tratterebbe di un 42enne originario di Perinaldo, comune in provincia di Imperia, distante poco meno di 50 km da Bordighera.

Cos’è l’omicidio preterintenzionale

L’omicidio preterintenzionale si verifica quando si provoca la morte di un’altra persona senza la volontà di ucciderla, ma solo di percuoterla o di provocarle lesioni: è quindi diverso sia dall’omicidio volontario (dove l’intenzione è chiara), sia da quello colposo.

Il reato, come disposto dall’articolo 584 del codice penale, prevede la reclusione da 10 a 18 anni (una pena inferiore a quella prevista per un omicidio volontario, ma superiore a quella di un omicidio colposo).

Perché la madre è in carcere

Manuela Aiello si trova in carcere da lunedì 9 febbraio.

Nell’udienza, il giudice per le indagini preliminari (gip), Massimiliano Botti, pur non convalidando l’arresto, ha disposto il carcere per pericolo di inquinamento delle prove.