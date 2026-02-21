Bimba di 2 anni morta a Bordighera, impronta di scarpa parziale trovata sul corpo: cosa è emerso dall'autopsia
I segni sul corpo della piccola sembrano compatibili con la pista della violenza. La madre, accusata di omicidio preterintenzionale, ribadisce invece che è stato un incidente
Emergono nuovi elementi sul caso della bambina di due anni trovata morta nei giorni scorsi a Bordighera, in provincia di Imperia. L’autopsia ha evidenziato che sul corpo della piccola era presente un’impronta parziale compatibile con quella di una scarpa. Un dettaglio che, allo stato attuale delle indagini, potrebbe rappresentare un elemento significativo per chiarire le cause del decesso, per il quale la madre si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale.
- L'autopsia sulla bimba di Bordighera: livido compatibile con un calcio
- Indagati la madre e il compagno
- La versione della madre: "È caduta dalle scale"
L’autopsia sulla bimba di Bordighera: livido compatibile con un calcio
L’impronta individuata durante l’esame autoptico disposto dalla Procura potrebbe essere stata provocata da un calcio, avvalorando l’ipotesi della violenza e delle percosse. Anche se saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilirne con certezza l’origine.
Le verifiche medico-legali hanno evidenziato la presenza di altri traumi sul corpo della piccola, tra cui un forte colpo alla testa. Secondo gli investigatori, quest’ultimo potrebbe aver provocato un’emorragia cerebrale risultata fatale.
Gli esami istologici e tossicologici, attesi nelle prossime settimane, serviranno a chiarire con maggiore precisione sia le cause della morte sia l’eventuale sequenza degli eventi che l’hanno determinata.
Indagati la madre e il compagno
L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Imperia, ha portato all’arresto della 43enne Manuela Aiello, madre della bambina, con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Risulta indagato per lo stesso reato anche il compagno della donna, il 42enne Emanuel Iannuzzi, che però è rimasto a piede libero.
Secondo gli inquirenti, la bambina sarebbe morta all’interno dell’abitazione dell’uomo, dove aveva trascorso la notte insieme alla madre e alle sorelle. Non si esclude che il corpo sia stato successivamente riportato nella casa di Bordighera, dove sarebbe stato simulato un malore improvviso con la richiesta di intervento dei soccorsi.
A chiamare il 112 era stata la madre della piccola, la mattina del 9 febbraio, affermando che la bimba “non si muoveva più” nel suo lettino nella villetta di Montenero.
La versione della madre: “È caduta dalle scale”
La madre della bambina ha ribadito anche davanti agli inquirenti la propria versione dei fatti, sostenendo che la figlia sarebbe caduta accidentalmente dalle scale.
Una ricostruzione che però deve essere verificata alla luce delle lesioni riscontrate durante l’autopsia, dunque con l’impronta compatibile con una calzatura e il trauma cranico rilevato sul corpo della piccola.
I pm proseguono tuttavia nelle indagini sull’ipotesi di percosse. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la violenza ai danni della bimba di due anni si sarebbe dunque consumata nel casolare di Iannuzzi a Perinaldo, dove la coppia si trovava la notte tra 8 e 9 febbraio.
La piccola sarebbe poi stata riportata in auto a Bordighera, percorrendo circa 20 chilometri, quando ormai era già deceduta.